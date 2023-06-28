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Выбран новый руководитель АРМА

28 июня, 2023 среда
18:41
Экономика

Конкурс по отбору главы Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, выиграла Елена Дума

Об этом информирует Transparency International Ukraine .

"Елена Дума выиграла конкурс по отбору главы АРМА. За это решение проголосовали 6 из 8 членов конкурсной комиссии", - говорится в заявлении.

Елена Дума начала юридическую карьеру в 2000 году – работала в Аппарате Верховной Рады Украины, Комитете ВРУ по правам человека по совместительству до 2006 года.

В 2006 году принесла присягу госслужащего в Кабинете Министров Украины. С августа 2006 по декабрь 2007 года работает в государственной службе в КМУ советником министра связей.

С января 2008 по июнь 2010 - советник министра охраны окружающей природной среды Украины, возглавляла юридический департамент. Координировала деятельность Государственного комитета по земельным ресурсам, член Коллегии Госкомзема.

С сентября 2010 года по февраль 2011 – руководитель управления по связям с ВРУ и координации законотворческой работы Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Июнь 2011 – помощник-консультант нардепа. С июля по декабрь – заместитель директора Исполнительной дирекции Киевского городского отделения Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности. До апреля 2015 года – Министерство юстиции Украины, Государственная регистрационная служба Украины. Департамент государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

Заместитель директора Департамента по функциям создания системы государственной регистрации прав и Государственного реестра прав на недвижимое имущество по стандартам стран ЕС. После создания – заместитель директора Департамента с функциями контроля за соблюдением законодательства в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

По октябрь 2019 г. была руководителем службы министра экологии и природных ресурсов, директор Департамента управления государственным имуществом Минэкологии.

С января 2020 года назначена на должность директора Фонда социального страхования Украины, которую занимала до мая 2020 года.

С февраля по октябрь 2021 года занимала должность замглавы Черниговской областной государственной администрации. Руководила пятью направлениями и осуществляла координацию департаментов социальной защиты населения; культуры и туризма; семьи, молодежи и спорта; управление градостроительства и зодчества; координировала Службу по делам защиты детей Черниговской ОГА, Гоструда, Госгеокадастра и Госархив области.

  • Напомним, 2 ноября 2022 года АРМА объявило конкурс на должность главы.
  • 18 января Агентство по розыску и менеджменту активов, полученных от коррупционных преступлений, отказалось предоставить перечень арестованных после 24 февраля 2022 года российских активов.
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