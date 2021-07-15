Выбран лучший гол Евро-2020
Мяч форварда сборной Чехии Патрика Шика в ворота Шотландии признан лучшим голом чемпионата Европы по футболу
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .
Шик одержал победу в голосовании на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций.
Чех забил в ворота сборной Шотландии на групповом раунде Евро-2020 ударом с 45 метров и помог своей команде выиграть со счетом 2: 0.
Патрик Шик опередил в голосовании девяти конкурентов, среди которых был Андрей Ярмоленко, забивший Нидерландам в матче 1-го тура ЧЕ, в котором Украина уступила 2: 3.
- Напомним, 13 июля УЕФА назвал имена 11 футболистов , которые попали в символическую сборную чемпионата Европы.
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