Выбран лучший гол Евро-2020

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .

Шик одержал победу в голосовании на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций.

Чех забил в ворота сборной Шотландии на групповом раунде Евро-2020 ударом с 45 метров и помог своей команде выиграть со счетом 2: 0.

Патрик Шик опередил в голосовании девяти конкурентов, среди которых был Андрей Ярмоленко, забивший Нидерландам в матче 1-го тура ЧЕ, в котором Украина уступила 2: 3.