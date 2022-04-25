Выбрал деньги вместо Родины: в "Шахтере" высказались о своем экс-капитане Тимощуке, работающем в российском "Зените"

Об этом Палкин заявил в интервью BBC .

По его словам, он не понимает Тимощука, который остался работать в "Зените" и молчит о российской агрессии, в то время как его отец вступил в ряды терробороны в Луцке.

"Он выбрал деньги вместо Родины и родителей. Я полностью уверен, что он мог найти работу в другом месте. У него большой опыт в качестве игрока и тренера. С его опытом и достижениями легко можно найти новую работу", - сказал Палкин.

Он также поддержал решение Украинской ассоциации футбола лишить Тимощука тренерской лицензии и всех титулов.

"Я считаю нормальным, что УАФ отобрала у Тимощука лицензию и все титулы. Можете себе представить, что он был многолетним капитаном сборной Украины? Неважно, бывший капитан или действующий – он должен служить примером для всех. Какой он подает пример своим молчанием о том, что происходит в его стране? Я не понимаю эту позицию", – признался Палкин.



43-летний Тимощук выступал за "Шахтер" с 1997 по 2007 год.

11 марта контрольно-дисциплинарный комитет УАФ лишил экс-игрока национальной сборной Анатолия Тимощука всех титулов, лицензии тренера и отлучил от футбола.

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