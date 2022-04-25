Выбрал деньги вместо Родины: в "Шахтере" высказались о своем экс-капитане Тимощуке, работающем в российском "Зените"
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин осудил бывшего капитана команды Анатолия Тимощука, который, несмотря на войну РФ против Украины, остался работать в российском "Зените"
Об этом Палкин заявил в интервью BBC .
По его словам, он не понимает Тимощука, который остался работать в "Зените" и молчит о российской агрессии, в то время как его отец вступил в ряды терробороны в Луцке.
"Он выбрал деньги вместо Родины и родителей. Я полностью уверен, что он мог найти работу в другом месте. У него большой опыт в качестве игрока и тренера. С его опытом и достижениями легко можно найти новую работу", - сказал Палкин.
Он также поддержал решение Украинской ассоциации футбола лишить Тимощука тренерской лицензии и всех титулов.
"Я считаю нормальным, что УАФ отобрала у Тимощука лицензию и все титулы. Можете себе представить, что он был многолетним капитаном сборной Украины? Неважно, бывший капитан или действующий – он должен служить примером для всех. Какой он подает пример своим молчанием о том, что происходит в его стране? Я не понимаю эту позицию", – признался Палкин.
43-летний Тимощук выступал за "Шахтер" с 1997 по 2007 год.
-
11 марта контрольно-дисциплинарный комитет УАФ лишил экс-игрока национальной сборной Анатолия Тимощука всех титулов, лицензии тренера и отлучил от футбола.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.97
Покупка 30.97Продажа 32.01
-
EUR
Покупка 33.26Продажа 34.59
- Актуальное
- Важное