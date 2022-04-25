English Львов Главная
ru ua
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Спорт Выбрал деньги вместо Родины: в "Шахтере" высказались о своем экс-капитане Тимощуке, работающем в российском "Зените"

Выбрал деньги вместо Родины: в "Шахтере" высказались о своем экс-капитане Тимощуке, работающем в российском "Зените"

25 апреля, 2022 понедельник
16:57
Спорт

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин осудил бывшего капитана команды Анатолия Тимощука, который, несмотря на войну РФ против Украины, остался работать в российском "Зените"

Об этом Палкин заявил в интервью BBC .

По его словам, он не понимает Тимощука, который остался работать в "Зените" и молчит о российской агрессии, в то время как его отец вступил в ряды терробороны в Луцке.

"Он выбрал деньги вместо Родины и родителей. Я полностью уверен, что он мог найти работу в другом месте. У него большой опыт в качестве игрока и тренера. С его опытом и достижениями легко можно найти новую работу", - сказал Палкин.

Он также поддержал решение Украинской ассоциации футбола лишить Тимощука тренерской лицензии и всех титулов.

"Я считаю нормальным, что УАФ отобрала у Тимощука лицензию и все титулы. Можете себе представить, что он был многолетним капитаном сборной Украины? Неважно, бывший капитан или действующий – он должен служить примером для всех. Какой он подает пример своим молчанием о том, что происходит в его стране? Я не понимаю эту позицию", – признался Палкин.

43-летний Тимощук выступал за "Шахтер" с 1997 по 2007 год.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

русская агрессия
Читайте также:
Сергій Бубка
24 апреля, 2022 воскресенье
28 февраля я уехал из Украины как беженец. Моя 85-летняя мама в Донецке, - Бубка
БМП Marder
24 апреля, 2022 воскресенье
Швейцария запретила поставлять в Украину боеприпасы к БМП Marder, - СМИ
24 апреля, 2022 воскресенье
"Их там толпа была". Украинцы показали, как уничтожают оккупантов из пушки бронетранспортера "Буцефал"
Киев
+16°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 30.97
    Покупка 30.97
    Продажа 32.01
  • EUR
    Покупка 33.26
    Продажа 34.59
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
25 апреля
18:05
Фьюри рассказал, кого считает вторым по силе тяжеловесом мира
18:02
Украина вернула из плена пилота Су-25, которого сбили россияне в Донецкой области
17:48
РФ дважды обстреляла Харьковщину, погибли 3 человека, есть раненые, - Синегубов
17:46
Соловьев является российским Геббельсом и может сам захлебнуться своей "продукцией", - СБУ о якобы подготовке покушения на пропагандиста
17:32
Порошенко на CNN: визит госсекретаря и министра обороны США это сигнал, что Украина не просто успешно воюет, но и побеждает
17:31
Ирина Венедиктова
К следственной группе по расследованию преступлений РФ присоединился Офис прокурора Международного уголовного суда, - Венедиктова
17:26
Эксклюзив
Германия мечется между разными вариантами, позиция Шольца относительно эмбарго на газ и нефть из РФ менялась несколько раз в течение недели, - Краев
17:23
"Иванишвили превратился в грузинского Януковича": Арахамия просит ЕС и США ввести санкции против экс-премьера Грузии за связи с РФ
17:18
Кулеба
Хватит отговорок, пока украинцев бомбят, насилуют и убивают - Кулеба требует от ЕС эмбарго на российскую нефть
16:52
Филипп Киркоров
Эстония на пять лет запретила въезд российскому певцу Киркорову
16:47
В Киев вернулись 16 диппредставительств, в столице обезврежено 866 взрывоопасных предметов, - глава МВА Жирнов
16:38
HNLMS Schiedam
Три военных корабля НАТО прибыли в финский порт для обучения
16:24
Кличко заинтриговал возможным возвращением на ринг ради рекорда Формана
16:09
Даниил Гетманцев
Некоторые розничные сети отказываются платить налоги за 2021 год под прикрытием войны, – Гетманцев
15:40
Двоих глав громад Запорожской области освободили из плена, 8 украинских мэров захвачены оккупантами, - Кличко
15:36
Эксклюзив
Виктор Ягун
Россияне не воюют, они просто обстреливают наши мирные города и боятся ВСУ, — Ягун
15:28
Эксклюзив
Бомбардировка железной дороги – неудачная попытка России остановить поставки оружия в Украину. Ад, который мы устроим, будет для россиян последним, - Огрызко
15:22
Путин обвинил Украину в подготовке убийства кремлевского пропагандиста Соловьева
15:10
США снаряжают в Украину Stinger, Javelin и другие военные поставки, - Пентагон
14:58
Вы безумны? Промоутер Фьюри отреагировал на заявление боксера о завершении карьеры
14:57
Норвегия будет в течение года признавать водительские права украинских беженцев
14:45
О гумкоридорах с Азовстали договоренностей нет. Просим Генсека ООН выступить гарантом такого коридора, – Верещук
14:39
Эксклюзив
Возмущение местных элит России должно взорваться в ближайшее время, внутренние процессы добьют этого монстра, - Ягун
14:38
Из-за обстрелов автобус не доехал до Рубежного: 25 апреля из Луганщины эвакуировали 73 человека
14:36
В Киевской области возобновили движение междугородных автобусов на 220 маршрутах
14:27
Оккупанты запустили фейковый чат-бот СБУ, – Госспецсвязи
14:20
Обновлено
Госдеп США
Госдеп США начнет возвращать дипломатов в Украину на этой неделе
14:03
Обновлено
Кроме железнодорожной инфраструктуры, пострадали близлежащие дома, повреждения получил работник, – подробности ракетного удара по Ровенщине
13:55
Нефть финансирует военные действия Путина: в Норвегии активисты Greenpeace заблокировали российский танкер
13:53
Кличко анонсировал демонтаж советских скульптур под аркой Дружбы народов в столице
13:52
12-летний мальчик из Британии собрал около 255 тыс. фунтов стерлингов для помощи украинским беженцам
13:41
Европа возобновит закупку нефти у ОАЭ, чтобы заменить поставки из РФ, - Reuters
13:37
Око за око. Как Украине поможет пылающая "Дружба"?
13:36
ВСУ сбили на Харьковщине Су-24, – глава ОВА
13:35
В минобороны РФ заявили, что готовы открыть гумкоридор из Азовстали для гражданских. Ирина Верещук предупреждает о возможных провокациях
13:30
Хмельницкая АЭС
Очередной акт ядерного терроризма: над Хмельницкой АЭС зафиксировали российские крылатые ракеты
13:18
Власти Брянска из-за пожара на нефтебазе эвакуировали учеников школ и сотрудников некоторых заведений, - СМИ
13:17
Что такое starlink и как им пользоваться: в Госспецсвязи объяснили особенности доступа к спутниковому интернету от SpaceX
13:15
Эксклюзив
На блокпостах Херсонщины мужчинам очень сложно выехать. Есть риск стать пленными, - Кошель
13:03
В результате пожара в одном из ключевых НИИ Минобороны РФ в Твери погибли 17 человек
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV