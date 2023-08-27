Выборы во время войны: Зеленский назвал 4 главных условия

Об этом глава украинского государства Владимир Зеленский заявил в интервью, что вечером в воскресенье, 27 августа 2023 года, вышло в эфире телевизионного марафона "Единые новости".

По его словам, именно такие мысли были высказаны им в общении с американским сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, публично выступившим в прессе в пользу проведения в Украине выборов даже несмотря на действие правового режима военного положения.

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"Если наши парламентарии готовы, потому что нам нужны тогда изменения в законодательство - в Избирательный кодекс. И сделать это быстро. Раз", - начал перечислять необходимые условия президент.

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"Я сказал ему (Грэму – ред.): "Вы готовы дать нам 5 млрд? Потому что я не человек, занимающийся "булыжной мостовой". И мне кажется, что именно такая сумма нужна для проведения выборов в обычное время, а в военное время я не знаю, что это за сумма", - продолжил Зеленский.

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Такую финансовую поддержку на проведение выборов, подчеркнул глава государства, Украине могут предоставить США и Европа.

"Проводить выборы в кредит я не буду. Забирать деньги от вооруженных сил и давать их на выборы тоже не буду", - заявил Зеленский.

Кроме того, "наблюдатели должны быть в окопах" и возможность проголосовать должны получить все 7 млн украинских беженцев за границей.

Только в таком случае, как считает Зеленский, результаты волеизъявления граждан Украины можно будет оценить как легитимные.

"Я бы хотел провести выборы. Честно", - сказал Зеленский.

Как подытожил действующий украинский президент, ему не хотелось, чтобы о нем сложилось впечатление как о том, кто держится за власть и выступает против выборов.

Когда в Украине должны быть следующие выборы: парламентские и президентские

При обычных условиях:



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