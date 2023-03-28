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Выборы во время войны – это очень опасный процесс, - Сюмар

28 мартa, 2023 вторник
16:21
война с Россией

Народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар в комментарии для издания LB.ua отметила, что выборы во время войны могут запустить опасные процессы внутри государства

Как говорится в статье "Послевоенные выборы: когда и по каким правилам?", Сюмар убеждена, что власть реально готовится к выборам во время войны: "Если уже ведут разговоры о территориях, где голосование будет невозможным. То есть ждать полной деоккупации они не будут. Хотя, конечно, проведение выборов до отмены ВП прямо противоречит Конституции и закону".

"До нас доходит информация, что уже формируется новый блок. Будет разговор на Банковой с лидерами мнений из регионов о формировании совершенно нового политического проекта. Не "Слуги Народа", а новой партии власти. Возможно, это будет не один проект, а несколько…" В неофициальной социологии, которую мы видели, уже "меряют" рейтинг партии "Азов". Жонглируют разными вариантами, – добавила она. – Любые выборы – это конец единства, потому что это всегда соревнование и борьба. В условиях полномасштабной войны мы должны соревноваться только с врагом. Поэтому тот, кто нажмет на "Старт" предвыборной кампании, одновременно может запустить очень опасный процесс. Потому что на самом деле уже очень много недовольных людей, у которых родные до сих пор в плену, они потеряли дома, близких, им не выплачивают обещанные компенсации. Все это может закончиться очень плохо".

Виктория Сюмар также раскритиковала идею голосования через приложение Дия, что нарушает один из главных критериев волеизъявления – секретность. "В Дии нужно вводить личную информацию. Тайность голосования обеспечить там невозможно априори. Однако власти все равно рассматривают эту возможность", – отметила Виктория Сюмар.

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