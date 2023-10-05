Выборы в Украине во время войны, Байден обеспокоен угрозой помощи Киеву, Россия планирует тайно взрывать судна с зерном в Черном море. Акценты мировых СМИ 5 октября

Об этом и не только писали мировые СМИ на утро четверга, 5 октября.

Выборы в Украине во время войны и передачи иранских боеприпасов США Киеву

Выборы в Украине во время войны? Это политический "горячий картофель", пишет The Times . При обычных обстоятельствах президент Владимир Зеленский баллотировался бы на переизбрание следующей весной. Аналитики говорят, что выборы маловероятны, но эта перспектива вызывает определенную обеспокоенность в Киеве. Издание отмечает, что это может показаться огромным отвлечением в разгар полномасштабной войны, не говоря уже о материально-техническом кошмаре: проведение президентских выборов, когда российские ракеты летят в украинскую столицу, а артиллерийские обстрелы превращают целые города в руины. Но президент Украины Владимир Зеленский этого не исключил. Его пятилетний срок истекает через несколько месяцев, и если бы не война, он бы готовился либо уйти в отставку, либо агитировать на второй срок.

Аналитики считают возможность голосования в военное время небольшой, а в условиях военного положения выборы в Украине приостановлены. (А) однако, среди киевского политического класса ходят разговоры о том, что Зеленский может добиваться голосования, что будет иметь далеко идущие последствия для его правительства, войны и политических оппонентов, которые опасаются, что он задержится на новом сроке в условиях, когда конкурентные выборы есть для всех, но они невозможны. Дебаты вокруг выборов проходят на фоне растущего давления на Украину, чтобы она продемонстрировала западным донорам эффективное управление Украины, о чем рекламировал Зеленский. Оппоненты говорят, что односторонние выборы во время войны могут ослабить эти усилия.

Фото: reuters

Петиция против выборов в военное время собрала подписи 114 известных украинских гражданских активистов. Новый избирательный мандат может укрепить руку Зеленского в любом решении относительно того, стоит ли продолжать борьбу или изолировать его, если возможные переговоры об урегулировании с Россией подорвут его популярность и повредят его шансам на переизбрание позже.

Администрация Байдена и европейские правительства, поддерживающие Украину в военном плане, публично не высказывались по поводу выборов. Но эта идея привлекла более широкое внимание, когда сенатор Линдси Грэм, республиканец от Южной Каролины, сказал, что страна должна продолжить голосование, несмотря на войну. Для проведения выборов Украина должна хотя бы временно отменить военное положение в случае голосования в парламент или внести изменения в закон в случае голосования за президента.

Зеленский назвал главным препятствием необходимость обеспечить украинцам, живущим под российской оккупацией, возможность голосовать без возмездия. И сказал, что решением может быть онлайн-голосование.

Ожидается, что военные ветераны будут играть огромную роль в украинской политике, когда возобновятся выборы как избиратели и как кандидаты, которые могут бросить вызов нынешнему политическому классу. Проведение выборов до окончания войны может закрепить места в парламенте для партий, в том числе г-на Зеленского, тогда как солдаты все еще служат в армии и не могут баллотироваться.

США передадут Украине тысячи единиц конфискованного иранского оружия и боеприпасов, которые могут помочь преодолеть критическую нехватку, с которой сталкивается украинская армия, поскольку она ожидает дополнительных денег и оборудования от США и их союзников, заявили официальные лица США. Центральное командование США уже передало украинским вооруженным силам более одного миллиона изъятых иранских боеприпасов. Передача была осуществлена ​​в понедельник, пишет CNN .

В марте Министерство юстиции объявило, что требует конфискации одного миллиона иранских боеприпасов, тысяч неконтактных запалов для реактивных гранат и тысяч фунтов топлива для реактивных гранат, которые ВМС конфисковали у Ирана транзитом в Йемен. Администрация Байдена месяцами взвешивала, как законно отправить украинцам изъятое оружие, хранящееся в помещениях CENTCOM на Ближнем Востоке.

Решение может убить клин между Ираном и Россией, которые сформировали фактическое оборонное партнерство за последние несколько месяцев, когда Иран поставляет России беспилотники для ее войны в Украине, а Россия сотрудничает с Ираном в производстве ракет и ПВО.

The Guardian добавляет , что передача боеприпасов произошла после гражданского дела о конфискации, которое преследовал департамент юстиции, чтобы получить право собственности на том основании, что пули были конфискованы, когда их контрабандой доставляли йеменским силам хуситов в нарушение эмбарго ООН на поставку оружия.

Министерство юстиции также требует конфискации конфискованного оружия из других изъятых тайников, включая 9000 штурмовых винтовок, 284 пулемета, около 194 гранатометов и более 70 противотанковых управляемых ракет. Снаряды калибра 1,1 м 7,62 мм были изъяты 9 декабря 2022 с судна без гражданства Marwan1 кораблями Центрального командования США. В составе груза изъяты тысячи неконтактных запалов в реактивные гранатометы.

США заявили, что боеприпасы были направлены Революционной гвардией Ирана и предназначены для ее союзников-хуситов в гражданской войне в Йемене. С тех пор они хранились на Ближнем Востоке, а в марте в суде США был подан иск о конфискации. США получили право собственности 20 июля. Передача конфискованного иранского оружия в Украину состоялась в момент беспокойства западных министерств обороны по поводу их способности вооружать Киев в условиях неустанной войны на истощение, которую ведет Россия.

Глобальные последствия кризиса в Конгрессе и угроза помощи Украине

Спустя почти 20 месяцев после того, как Россия вторглась в Украину, двухпартийная поддержка военной помощи США уменьшилась, согласно опросу, обнародованному в среду Чикагским советом по глобальным делам, сообщает The Washington Post . Большинство американцев все еще поддерживают подачу дополнительного оружия и запасов украинцам, но существует еще больше разногласий относительно того, чего стоила инвестиция. Выводы сделаны в критический момент, когда Украина, погрязшая в дорогостоящей борьбе за возвращение оккупированных территорий, стремится к дальнейшим обязательствам США, поскольку конца войны не видно.

Фото: reuters

Президент Байден запросил 13 миллиардов долларов на новую военную помощь, но республиканцы изъяли это положение из законопроекта о краткосрочных расходах, одобренного в субботу за несколько часов до возможного прекращения работы правительства. Этот вопрос будет оставаться одним из центральных на дебатах в Вашингтоне, поскольку имеющиеся средства заканчиваются, а законодатели должны решить одобрять ли дополнительную помощь на фоне растущей оппозиции среди республиканцев. В Конгрессе большинство лидеров Республиканской партии выразили поддержку продлению помощи Украине, но данные последнего опроса подчеркивают степень, на которой рядовые члены партии либо расстроились, либо начали сомневаться в растущих расходах. Больше в статье

The Guardian говорит , что президент США Джо Байден признал, что он обеспокоен тем, что политические потрясения в Вашингтоне могут угрожать помощи США Украине, призывая республиканцев прекратить внутреннюю борьбу и поддержать критически важную помощь для Киева. Байден заявил, что вскоре выступит с большой речью о необходимости поддержки борьбы Украины с российским вторжением после того, как хаос в Вашингтоне встревожил союзников США.

Соглашение в Конгрессе о том, чтобы избежать прекращения работы правительства США на выходных, не содержало нового финансирования для Украины, и надежды на скорейшее решение были еще более усложнены уходом Маккарти. Претенденты на его замену придерживаются разных взглядов, но среди них крайний правый республиканец Джим Джордан, который был особенно скептическим по финансированию Украины.

Время имеет решающее значение, поскольку Белый дом предупреждает, что помощь может закончиться несколько месяцев именно тогда, когда Украина пытается продолжить свое медленное наступление против России до наступления зимы. Байден указал, что существует "другой способ, посредством которого мы можем найти финансирование" без одобрения Конгресса, но не предоставил дополнительных деталей.

По словам Белого дома, комментарии президента отражают изменение тона, поскольку Байден сказал союзникам во время разговора во вторник, что он уверен в получении новой помощи. Теперь американский лидер будет аргументировать важность помощи Украине, поскольку она борется с полномасштабным вторжением, начатым Россией в феврале 2022 года.

Через день после того, как историческое голосование сбросило спикера Кевина Маккарти и покинуло нижнюю палату Конгресса во взвешенном состоянии, четкого разрешения кризиса все еще нет, отмечает BBC . Палата представителей ушла на перерыв, по крайней мере, до следующей недели, поскольку несколько законодателей-республиканцев открыто или частно соревнуются за главную должность. Однако последствия бунта небольшой фракции жестких консерваторов становятся все более очевидными – и, вероятно, они ощутятся как в экономике США, так и на полях сражений в Украине.

Теперь, когда Маккарти удалился, непосредственная вероятность получения новой помощи в ближайшее время значительно уменьшилась. Палата не сможет сделать ничего существенного, пока не выберет нового спикера. В настоящее время это может произойти не раньше середины следующей недели. Кроме того, любой, кто возьмется за эту работу, испытывает по крайней мере такое же давление – и столкнется с теми же дилеммами – что и Маккарти.

Такие республиканцы, как Мэтт Гетц, возглавлявший попытку уволить спикера, и поддержавшая Маккарти Марджори Тейлор Грин категорически выступают против увеличения помощи Украине. И любой спикер, вынесший голосование по этому вопросу, почти наверняка столкнется с восстанием правого фланга республиканцев. Новый спикер мог бы попытаться объединить украинскую помощь с такими консервативными приоритетами, как финансирование границы, что бы сделало ее более приятной для правых, говорится в статье. Однако это поставило бы под угрозу поддержку демократов в палате, и толпа Грина и Гетца раньше отвергала такие усилия.

Администрация Байдена пытается найти другие пути помощи Украине, например, передачу оружия, конфискованного в Иран. Президент США также намекнул, что на столе есть и другие варианты. Возможно, он подразумевает редко используемую парламентскую процедуру, чтобы обойти руководство республиканцев в Палате представителей и провести голосование за Украину. Несмотря на определенное сопротивление республиканцев, Байден отметил, что в Палате представителей, как и в Сенате, есть большинство, поддерживающее дальнейшую поддержку Украины. Однако путь к тому, чтобы законопроект попал на стол президента, с каждым днем ​​становится все сложнее.

Почему Словакия возвращается в Россию, изменила ли война в Украине Макрона и планы РФ взрывать зерновые суда в Черном море

В Словакии мы разделяем страх всех соседей Украины. Так почему же мы возвращаемся в Россию, говорит словацкая писательница Моника Компаникова в колонке The Guardian . Выборы прокремлевского националиста Роберта Фицо показывают, что страна переживает кризис – и Словакию, которую покинут такие молодые люди, как ее сыновья, говорит Компаникова. Граница Словакии с Украиной может быть короткой, менее 100 км в длину, но словаки жили под большим пальцем России как одна из стран, насильственно включенных в восточный блок более 40 лет. Достаточно долго, чтобы оставить глубокий след в нескольких поколениях, но, как оказалось, слишком мало, чтобы значительная часть населения помнила, как это было ужасно.

Фото: Getty Images

Почему в то время, когда мы испытываем такой страх из-за случившегося с Украиной, столько словацких избирателей хотели бы, чтобы Фицо и Smer вернулись к власти – оставляя нас подвергнутыми манипуляциям, если не хуже, со стороны Москвы? – спрашивает автор. Риторика Фицо о законе и порядке (вопреки ряду политиков Smer, обвиняемых в коррупции), а также обещания повышения пенсий и прекращения притока мнимых мигрантов, несомненно, хорошо сыграли многим старшим избирателям и людям, борющимся со стоимостью жизни.

Избирателями Фицо часто являются прожившие всю свою трудовую жизнь при социализме в оккупированной Чехословакии, а затем в дикие 1990-е при Владимире Мечьяре, когда коррупция была настолько распространена, что Мадлен Олбрайт назвала Словакию "черной дырой Европы". Страна пережила возвращение к коррупции в течение 10 лет правительства Фицо (с 2006 по 2010 и с 2012 по 2018 годы) и постепенное проникновение мафии в бизнес и политику. Однако память людей, кажется, стерта: их дети и внуки беспомощно смотрят, как часы возвращают назад. Их представление о Словакии как о толерантной стране, чьи ценности принадлежат современной Западной Европе, исчезло.

Дезинформация, большая часть которой происходит от аффилированных с Кремлем организаций, помогает стирать коллективную память словаков. Словакия является наиболее конспирологически настроенной страной в Европе, где 54% населения верят в теории заговора. Во время предвыборных кампаний политической мобилизации молодежь призывала выйти и проголосовать. Многие из них сейчас выходят и упаковывают чемоданы, говорит Моника Компаникова. Отток мозгов давно был проблемой в Словакии, но теперь это уже не только экономическая тяга. Все больше прозападных, либерально ориентированных людей трудоспособного возраста тоже говорят о том, чтобы уехать. Члены ЛГБТИК+ сообщества и другие меньшинства также покидают страну из страха. Понятно, что многие молодые люди в Польше также думают о своем будущем, но лишь незначительная часть польского населения стоит на стороне России по отношению к Украине. В Словакии, несмотря на исторический опыт, более 50% населения склоняется к России.

Вместе с тем The Washington Post пишет , изменила ли президента Франции Эммануэля Макрона война в Украине. Вопрос о позиции Макрона и Франции в отношении Украины возникнет на этой неделе, когда европейские лидеры собираются в Испании, чтобы обсудить, как сблизить Украину и другие страны в течение следующих месяцев и лет. Франция хочет быть в авангарде разговора о расширении Европейского Союза. Макрон выступает за решительную поддержку членства Украины в НАТО. И, как сказано, он будет стоять с Украиной до победы.

Эти позиции неожиданны, поскольку Франция часто выражала амбивалентность по отношению к НАТО и ранее блокировала планы привлечь больше стран в ЕС. Некоторые аналитики сравнивают это с разворотом или французским zeitenwende , то есть когда речь идет о серьезных изменениях Германии в расходы на оборону после вторжения. Но многие союзники все еще удивляются, почему Макрону понадобилось столько времени, чтобы прийти к себе, будет ли он сопоставлять слово с делом и оружием по мере того, как идет война.

Один высокопоставленный европейский чиновник сказал, что их не убедят, пока Франция не усилит долгосрочную поддержку. "Деньги всегда хорошо свидетельствуют об обязательствах", – сказал чиновник на условиях анонимности. Эксперты отмечают, что возникает вопрос о том, было ли это изменение тактики, а не стратегии. Поскольку тактика может открыть поле для маневра, но опять же дело о том, как Макрон это использует, на что ответа пока нет.

Великобритания обвинила Россию в сговоре с целью саботажа гражданских танкеров, загруженных украинским зерном, путем установления морских мин на подходах к черноморским портам страны, сообщает The Guardian . На основании рассекреченных данных разведки Великобритания заявила, что Россия не хочет напрямую атаковать ракетами торговые суда, которые используют недавно созданный гуманитарный коридор Украины, а пытается уничтожить их тайно.

Фото: Reuters

Тогда Россия будет пытаться обвинить Украину в потере любых судов, пытаясь уйти от ответственности, отметило Министерство иностранных дел Великобритании, а Великобритания заявила, что обнародовала это, чтобы удержать Москву от реализации плана.

Эксперты говорят, что у России есть возможность установить морские мины вблизи черноморских портов, таких как Одесса и Черноморск, используя свои три подводные лодки класса "Кило", каждый из которых может нести 24 мины. Страх быть заминированным может быть достаточным, чтобы удержать корабли от транспортировки украинского зерна на ключевые рынки Ближнего Востока, Восточной Африки и других стран.

Британия заявила, что хочет сотрудничать с Украиной и другими странами для улучшения безопасности торгового судоходства, используя возможности разведки и наблюдения, хотя признает, что угроза со стороны России остается на самом высоком уровне.