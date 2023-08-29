Выборы в Украине: Сенатор США Грэм призвал партнеров помочь в их проведении

Об этом Линдси Грэм написал в Twitter.

Американский парламентарий отметил, что проведение демократических выборов в военное время будет рассматриваться как смелое и важное решение президента Зеленского и народа Украины.

"Я не могу придумать лучшего символа для Украины, чем проведение свободных и честных выборов во время войны. Выборы будут рассматриваться не только как акт неповиновения российскому вторжению, но и поддержка демократии и свободы", - написал Грэм.

Он добавил, что понимает, что украинский парламент должен внести изменения в законодательство и условия безопасности для проведения выборов будут сложными.

"Я не могу придумать лучшей инвестиции для стабильности Европы, чем помощь Украине выжить как независимой, самоуправляющейся демократии, основанной на верховенстве права. Я бы призвал всех союзников Украины помочь оказать финансовую и техническую помощь для поддержки этих усилий", - заявил сенатор.

Отметим, что при обычных условиях выборы народных депутатов должны были состояться в последнее воскресенье октября 2023 года, то есть 29 октября. Выборы президента – первый тур не позднее 31 марта 2024 года.

Выборы во время войны

В мае глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс заявлял о необходимости провести в Украине свободные и честные выборы, несмотря на войну. На это секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Данилов категорически ответил : "Никаких выборов, включая президентские и парламентские, в Украине во время действия военного положения быть не может".

А 28 июля председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил , что Конституция Украины не запрещает проведение выборов во время действия военного положения, но сейчас необходимо держать баланс.

17 августа вицеспикер Верховной Рады Александр Корниенко утверждал , что во время войны невозможно качественно, с соблюдением всех критериев провести выборы в Украине.

Председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель убежден , что следующий созыв парламента Украины будет состоять из более 50% военнослужащих.

Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм заявил , что в Украине в 2024 году должны состояться выборы, несмотря на введенное военное положение из-за широкомасштабного вторжения РФ.

Глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк пояснила , что проведение общегосударственных украинских выборов в октябре 2023 года невозможно, поэтому они состоятся только после окончания войны.

27 августа президент Украины Владимир Зеленский рассказал , что для проведения выборов в условиях военного положения нужны изменения в законодательство, иностранное финансирование и наблюдатели в зонах боевых действий, а также техническая возможность волеизъявления избирателей, находящихся за границей или мобилизованных в армию.