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OPINION

Выборы в Украине придется проводить по настоянию союзников?

Алексей Голобуцкий
26 августа, 2023 суббота
16:02
Мнение

Придется хотя бы попытаться изменить существующий политический ландшафт

"Мое послание президенту: я поражен тем, что сделали вы и ваша страна, мужчины и женщины. Мы продолжим бороться, чтобы вам поступало оружие, чтобы вы могли выиграть войну, которую мы не можем позволить себе проиграть. Но также вы должны делать две дела одновременно. В следующем году в Украине должны пройти выборы", – сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм на пресс-конференции в Киеве.

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Вариантов трактовки несколько. Хотя самый главный вопрос для каждого из них — это личная позиция сенатора Грэма, или всего американского истеблишмента.

Вариант первый: сенатор Грэм – и республиканцы в целом? - уверены в своих расчетах, что война ко времени выборов будет так или иначе завершена, или хотя бы заморожена. То есть избирательному процессу военные действия не будут мешать.

Второй вариант: американские элиты через избирательный процесс хотят получить общественную легитимизацию от украинцев того или иного развития событий. В смысле, партии будут выходить на гонки с разными программами по продолжению/прекращению войны. А выбор большинства покажет Америке, в какой сценарий есть смысл вкладываться в ресурсы, — на что готовы, а на что не готовы пойти украинцы.

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Третий вариант: американские власти, в том числе в контексте явных и пока никак не уменьшающихся проблем с коррупцией в Украине, надеются, что после выборов единоличная власть монобольшинства в конце концов будет изрядно разбавлена. И это, в свою очередь, наконец-то позволит подвинуться в вопросе преодоления хотя бы наиболее наглых коррупционных схем. Что важно в контексте увеличения финансовой донационной помощи от союзников.

В любом случае, выборы, кажется, придется проводить в любых условиях — если союзники будут настаивать. Придется хотя бы попытаться изменить существующий политический ландшафт.

Источник

Об авторе. Алексей Голобуцкий, политолог

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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