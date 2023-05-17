Выборы в Турции: второй тур в условиях электоральной автократии
Второй тур в Турции становится все более реальным, поэтому давайте немного прокомментирую
Сразу скажу страшное: я не знаю, кто выиграет второй тур и не столь хорошо понимаю, как устроена турецкая социология, чтобы давать экспертные прогнозы. В том числе о перетоках голосов между турами. Тем более в таких близких гонках 2 недели – это много. И на результат могут повлиять события этих двух недель.
Но несколько вещей нужно учесть:
1. Второй тур – это всегда соревнование антирейтингов. Повсюду. Поэтому если антирейтинга Эрдогана хватит для победы оппозиции, даже его (скорее всего) победа в первом туре ему не поможет.
2. Турция в чистом виде электоральная автократия. Контроль за медиа и контроль за правоохранительной и судебной системой – у Эрдогана. Кроме того, у него больше рычагов административного воздействия.
То, что Эрдоган не выигрывает в первом туре, - для него уже поражение. Точнее – сигнал его слабости. Поэтому возможны политические и административные движения, ослабляющие административный ресурс и возможности для манипуляций голосованием.
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3. То, что Эрдоган не выигрывает в первом туре, – для него уже поражение. Точнее – сигнал его слабости. Поэтому возможны политические и административные движения, ослабляющие административный ресурс и возможности для манипуляций голосованием.
4. Протестный потенциал есть и у Эрдогана, и у оппозиции. Потому что раскол по идеологическим и ценностным факторам. Судя по всему, Киличдароглу выигрывает и в Стамбуле, и в Анкаре. Но с минимальным отрывом. Но и у Эрдогана хватает экзальтированных фанатов среди исламских консерваторов.
Поэтому писать, что "все понятно" в ту или иную сторону я бы не рискнул. Будет любопытно.
Об авторе. Юрий Богданов, публицист, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики
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