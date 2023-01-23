Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Эрдогана.

"Я благодарен богу за то, что мы будем идти бок о бок с вами, нашей впервые голосующей молодежью на выборах, которые состоятся 14 мая", - сказал он.

Отмечается, что Офис турецкого президента опубликовал в воскресенье видеозапись, где Эрдоган объявляет дату во время встречи с молодыми избирателями в северо-западной провинции Бурса.

В Reuters добавляют, что по опросу общественного мнения, парламентские и президентские выборы будут напряженными и станут наибольшим испытанием для Эрдогана за два десятилетия его пребывания под руководством региональной военной власти, члена НАТО и развивающейся большой рыночной экономики.

21 августа СМИ сообщили, что запланированные на 18 июня 2023 года президентские выборы в Турции могут перенести на осень 2022-го в угоду действующему главе государства Реджепу Тайипу Эрдогану. Представитель его партии ранее заявил, что выборы в июне будут совпадать с сезоном летних отпусков, когда люди путешествуют.

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