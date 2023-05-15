Они будут самым трудным испытанием для многолетнего лидера Турции Реджепа Эрдогана. Ведь, несмотря на действующую структуру власти, выстроенную за 20 лет его правления под него, шанс на победу лидера объединенной оппозиции Кемаля Киличдароглу кажется очень значительным.

Реджеп Эрдоган за два десятилетия у власти успел демонтировать систему, которую оставил туркам в политическом наследии великий Ататюрк. И вот спустя столетие появляется реальный шанс все отыграть назад. Кемаль Киличдароглу готов принять политическую эстафету от своего тезки, и теперь слово остается за турецким народом.

Проблема Эрдогана в том, что он прикипел к власти, как Путин, Си Цзиньпин, или Виктор Орбан. Как Си Цзиньпин легко отказался от завещаний Дэн Сяопина и ушел на третий срок, так и турецкий президент ведет себя так, будто современная история его государства начинается именно с него. А то, что Эрдоган отождествляет себя с Турцией, означает – передача власти политическому преемнику стала бы для него очень болезненным шагом.

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Проблема Эрдогана в том, что он прикипел к власти, как Путин, Си Цзиньпин, или Виктор Орбан. Как Си Цзиньпин легко отказался от завещаний Дэн Сяопина и ушел на третий срок, так и турецкий президент ведет себя так, будто современная история его государства начинается именно с него. А то, что Эрдоган отождествляет себя с Турцией означает – передача власти политическому преемнику стала бы для него очень болезненным шагом.

И если в свой первый премьерский срок Реджеп Эрдоган выглядел как реформатор, то сейчас ситуация кардинальным образом изменилась. Экономика катится вниз, в стране большая инфляция, а главное, что народ уже устал от этого вечного "султана". Реджеп Эрдоган, вместо того чтобы превратить Турцию в "европейский Китай", превратил ее в "европейскую Аргентину".

Сразу стоит отметить, что эти выборы проходят в неравных условиях. Эрдоган ведь контролирует спецслужбы, суды, СМИ, армию. И за два десятилетия пребывания на высшей ступени власти сумел расставлять своих людей на многих руководящих местах не только в Анкаре и Стамбуле, но и во всех провинциях.

В конце президентской гонки, за три дня до выборов, один из кандидатов в президенты Турции Мухаррем Индже снял свою кандидатуру. В то время когда опросы свидетельствовали, что за него были готовы проголосовать около 2 процентов турецких избирателей.

Ситуация начала динамично меняться. Таким образом осталось три кандидата: действующий президент Реджеп Эрдоган, единственный кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Киличдароглу и кандидат от правого националистического блока "Альянс предков" Синан Оган. По опросам, проведенным компанией Konda Research от 11 мая, Синана Огана готовы поддержать 4,8 процента избирателей, большинство из которых могут проголосовать за Киличдароглу.

20 лет – это слишком долго для любого лидера, и увидеть смену руководства в Турции прямо сейчас означало бы для ее граждан – вдохнуть глоток свежего воздуха

20 лет – это слишком долго для любого лидера, и увидеть смену руководства в Турции прямо сейчас означало бы для ее граждан – вдохнуть глоток свежего воздуха. Ведь у Турции большой потенциал. Это замечательная страна – мост между христианским и мусульманским миром, между Европой и Азией. Она имеет феноменальные природные ресурсы, а стратегически Турция также является охранником Черного моря. Сдерживает военную активность российского флота, стала серьезным фактором стабильности в Черноморском регионе и большим активом безопасности для Североатлантического альянса.

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Флирт избирателей в некоторых странах с так называемыми "сильными личностями" – Си Цзиньпином, Орбаном, Путиным и Эрдоганом принес этим народам большой вред. Реджеп Эрдоган пытался все эти годы вести себя на политической сцене как региональный мини-Путин, диктующий окружающим государствам свои правила игры.

Для Турции эти выборы могут оказаться последним шансом что-либо изменить в своей стране к лучшему. Если Эрдоган будет переизбран, тогда турки получат тиранического лидера, который останется у власти еще на 20 лет. Которого будет невозможно избавиться без политических потрясений, насилия и анархии.

Для Турции эти выборы могут оказаться последним шансом что-либо изменить в своей стране к лучшему. Если Эрдоган будет переизбран, тогда турки получат тиранического лидера, который останется у власти еще на 20 лет. Которого будет невозможно избавиться без политических потрясений, насилия и анархии

Если же это будут снова выборы, на которых условные "анатолийские пастухи" будут преобладать по своему количеству образованных городских жителей, а Эрдоган решит для себя, что он ни в коем случае проиграть не может, то следует ожидать вброса бюллетеней, многократного голосования перемещенных внутри страны лиц после землетрясения и другие коррупционные попытки победить любой ценой. Не говоря уже о мощном административном государственном ресурсе и о том, что избирательная комиссия может оказаться бессильным учреждением, выполняющим указания руководящего режима.

Это важное государство на пороге Европы сегодня очень страдает от того, что за годы у власти Реджеп Эрдоган демонтировал способ управления Турцией, существовавший с тех пор, как Ататюрк после распада Оманской империи создал светское государство. Ранее турецкое государство зависело от сильной армии, сильной судебной системы и парламента.

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У каждого из них были свои проблемы, но стране удалось удерживать политическое равновесие, несмотря на них. Эрдоган сменил роль военных, обвинив генералитет во вмешательстве в государственные дела и посадив многих высших чинов в тюрьме. Прикрыв эти действия тем, что в то время, когда Турция стремится стать частью Европейского союза, военные не должны оказывать влияния на политику.

Судебная система была деформирована таким образом, что многие судьи отказались отличать добро от зла. А тех, кто пытался добросовестно выполнять свою судейскую работу, в большинстве своем отправляют далеко от центра и каким-то образом наказывают. А последней каплей, переполнившей чашу народного терпения, стало то, что Эрдоган нивелировал роль парламента и сделал себя президентом Турецкой Республики.

Судебная система была деформирована таким образом, что многие судьи отказались отличать добро от зла. А тех, кто пытался добросовестно выполнять свою судейскую работу, в большинстве своем отправляют далеко от центра и каким-то образом наказывают. А последней каплей, переполнившей чашу народного терпения, стало то, что Эрдоган нивелировал роль парламента и сделал себя президентом Турецкой Республики.

Реджеп Эрдоган стал президентом Турции в 2014 году, до этого он более 10 лет был премьер-министром. А попытка переворота в 2016 году развязала ему руки. Прикрываясь ею, он арестовал, уволил ли со своих должностей десятки тысяч военных, полицейских, судей, служащих, ученых и журналистов.

Эти выборы будут ключевыми для турецкого общества. От правления диктатора страдает молодежь, дети, женщины, пожилые люди, интеллигенция, писатели, художники, музыканты, рабочий класс. Теперь вопросом номер один становится, способна ли общественность Турции отстранить его от власти? Надежды на это есть, Кемаль Киличдароглу изменил баланс сил в турецкой политике и дал надежду всем 85 миллионам жителей страны.

Президент Эрдоган стал объектом критики со стороны своих соотечественников. Многие граждане считают, что правительство не смогло преодолеть пандемию, это ему помешал экономический кризис, и не приняло достаточных мер во время разрушительного землетрясения. Поэтому ему будет трудно добиться успеха на этих выборах. Даже не смотря на то, что он, в то время, когда в течение последних двух лет турки страдали от наихудшей инфляции за десятилетие, прямо перед выборами предлагает народу "облегчение" и делает заявления о повышении минимальной заработной платы, зарплаты для государственных служащих и пенсий для пенсионеров.

Он надеется, что турки проголосуют за краткосрочные подачки, которые все равно быстро съест инфляция, а не будут думать о долгосрочной перспективе. Между тем, поразительно, что на агитационных рекламных щитах президента зафиксировано, что он, в случае его переизбрания, предлагает бесплатный природный газ в течение одного года.

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Как учит история, диктаторы наконец теряют власть – как правило, на пике веры в собственные легенды. Правление Эрдогана для Турции — это взяточничество и коррупция, до сих пор неизвестное количество всех находящихся в тюрьмах журналистов часто отсутствие верховенства права и зачистка свободной прессы. Контроль нынешней власти над СМИ настолько силен, что если избирательно пересмотреть статьи, посвященные выборам в ведущей турецкой прессе, то создается впечатление, что писались все они в каком-то одном информационном центре.

Диктаторы, в конце концов, теряют власть – как правило, на пике веры в собственные легенды. Правление Эрдогана для Турции — это взяточничество и коррупция, до сих пор неизвестное количество всех находящихся в тюрьмах журналистов частое отсутствие верховенства права и зачистка свободной прессы

Турция является частью НАТО, находится в ключевой геополитической точке Европы и является барьером для миллионов беженцев, пытающихся проникнуть нелегально в Евросоюз. И это учитывают на Западе. Однако сами турки никогда не забудут заключение Эрдоганом преимущественно светской элиты страны или то, как он причинил страдания десяткам тысяч более образованных слоев общества, неправомерно обвинив их в участии в попытке переворота в 2016 году.

Если разница поддержки электоратом президента и лидера оппозиции будет незначительной, и Реджеп Эрдоган проигрывает выборы с минимальным отставанием, тогда может наступить момент, который приходит к каждому авторитарному диктатору. Что делать дальше? Можно выйти из этой ситуации, оставив за собой свое богатство, и дальше жить как обычный гражданин своей страны.

Но когда он решит бросить вызов волеизъявлению турецкого общества, то приблизится к точке невозвращения. Если Эрдоган решит привлечь административный ресурс и станет отрицать в судах решения народа, пытаясь таким образом подвергнуть сомнению результаты голосования в тех или иных регионах Турции, то тогда гарантии неприкосновенности могут оказаться под вопросом.

За годы своего правления он нажил себе много врагов, поэтому утрата власти может означать для него и хуже всего. В этом контексте, возможно, стоит рассмотреть и такой вариант: если он добровольно откажется от власти, то Америка или какая-либо из европейских стран могла бы предложить ему гарантированное политическое убежище.

Выборы в Турции становятся непростым выбором между неоосманизмом и европейскостью. Борьбой между автократией и демократией. Своеобразное понимание президентом "политической культуры" нанесло очень многим глубокие раны, которые могут никогда и не зажить. Но переизбрание Эрдогана не будет триумфом, а лишь предпосылкой медленного возвращения к демократии.

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Об авторе. Виктор Каспрук, журналист

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