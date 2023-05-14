Об этом сообщается на официальном сайте ресурса.

По состоянию на 20:40, как утверждает Anadolu, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган якобы получил 51,64% голосов, тогда как лидер оппозиции Кемаль Киличдароглу – 42,53%, а 5,33% избирателей проголосовали за кандидата Синана Огана.

Как пишет турецкое издание Gazete Duvar, Фатих Алтайли, известный турецкий журналист, написал в своей социальной сети, что партия Эрдогана, как он утверждает, недовольна результатами и уже требовала пересчета голосов на некоторых избирательных округах, а результаты, вероятно, будут объявлены с некоторой задержкой.

По состоянию на 21:50, после обработки более 75% бюллетеней, за Реджепа Тайипа Эрдогана отдали 50,6% голосов, за его соперника Кемаля Киличдароглу проголосовали 43,52%, а 5,31% избирателей избрали кандидата Сина.

К тому же, мэры Стамбула и Анкары призывают не верить предварительным данным от Anadolu.