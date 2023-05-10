Выборы в Турции: Эрдоган повысил зарплату сотням тысяч госслужащих
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о повышении зарплат для сотен тысяч государственных служащих
Об этом сообщает POLITICO.
В преддверии президентских выборов Эрдоган на 45% повысил заработную плату для 700 тыс. государственных служащих. Теперь минимальная зарплата турецкого госслужащего – 15 тыс. турецких лир (примерно 700 евро).
"Объявление рассматривается как шаг, направленный на вовлечение избирателей в напряженную избирательную гонку, где доминирует экономика. Экономическая политика Эрдогана, которая когда-то была одним из его главных преимуществ, непопулярна в основном из-за высокой инфляции и падения лиры", - считают эксперты.
Выборы президента Турции намечены на 14 мая 2023 года.
- 4 мая заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов заявил, что Кемаль Килидароглу имеет все шансы выиграть президентские выборы в Турции.
- 5 мая кандидат в президенты от турецкого оппозиционного альянса призвал граждан не выходить на улицы в ночь с 14 на 15 мая и не радоваться его победе во избежание риска столкновения с элементами, которые лояльны действующему правительству.
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