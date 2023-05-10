Об этом сообщает POLITICO.

В преддверии президентских выборов Эрдоган на 45% повысил заработную плату для 700 тыс. государственных служащих. Теперь минимальная зарплата турецкого госслужащего – 15 тыс. турецких лир (примерно 700 евро).

"Объявление рассматривается как шаг, направленный на вовлечение избирателей в напряженную избирательную гонку, где доминирует экономика. Экономическая политика Эрдогана, которая когда-то была одним из его главных преимуществ, непопулярна в основном из-за высокой инфляции и падения лиры", - считают эксперты.

Выборы президента Турции намечены на 14 мая 2023 года.