Об этом сообщает Би-би-си .

Так, в сенате каждая из партий на указанное время имеет по 48 мест из 100, в палате представителей - 187 у демократов и 203 у республиканцев (в целом в нижней палате конгресса 435 мест).

Издание отмечает, что вопрос председательства в сенате зависит от результатов трех гонок:

в Аризоне, где подсчитано 69% голосов, демократ Марк Келли опережает Блейка Мастерса;

в Неваде, где подсчитано 80% голосов, республиканец Адам Лаксальт опережает демократку Кэтрин Кортес Масто;

в Джорджии, где подсчитано около 96% голосов, кандидат от республиканцев Гершель Уокер и демократ Рафаэль Уорнок имеют около 49% голосов каждый.

При этом, поскольку в Джорджии кандидат должен получить более 50% голосов для победы в первом туре, возникает вероятность проведения второго тура выборов в декабре.

На выборах губернаторов, по данным Reuters , побеждают 22 демократа и 24 республиканца.

Президент Джо Байден должен выступить по результатам промежуточного голосования в 23:00 по Киеву.

8 ноября в США прошло голосование на промежуточных выборах в конгресс.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb