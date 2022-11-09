Выборы в США: в сенате расстановка сил выровнялась, в нижней палате преобладают республиканцы
В сенате США представители Демократической и Республиканской партий по состоянию на 19:55 по Киеву получают одинаковое количество мест, а в палате представителей республиканцы опережают оппонентов на 16 мандатов
Об этом сообщает Би-би-си .
Так, в сенате каждая из партий на указанное время имеет по 48 мест из 100, в палате представителей - 187 у демократов и 203 у республиканцев (в целом в нижней палате конгресса 435 мест).
Издание отмечает, что вопрос председательства в сенате зависит от результатов трех гонок:
- в Аризоне, где подсчитано 69% голосов, демократ Марк Келли опережает Блейка Мастерса;
- в Неваде, где подсчитано 80% голосов, республиканец Адам Лаксальт опережает демократку Кэтрин Кортес Масто;
- в Джорджии, где подсчитано около 96% голосов, кандидат от республиканцев Гершель Уокер и демократ Рафаэль Уорнок имеют около 49% голосов каждый.
При этом, поскольку в Джорджии кандидат должен получить более 50% голосов для победы в первом туре, возникает вероятность проведения второго тура выборов в декабре.
На выборах губернаторов, по данным Reuters , побеждают 22 демократа и 24 республиканца.
Президент Джо Байден должен выступить по результатам промежуточного голосования в 23:00 по Киеву.
- 8 ноября в США прошло голосование на промежуточных выборах в конгресс.
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