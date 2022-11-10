Выборы в США: в палату представителей переизбрали двух умерших политиков

Об этом передают Fox News, Local Memphis, а также пишут демократы палаты представителей в твиттере.

Так, в Пенсильвании переизбрали бывшего конгрессмена от этого штата Энтони Делуку, скончавшегося 9 октября в возрасте 85 лет. Граждане отдали за него 85 процентов голосов.

В штате вскоре состоятся внеочередные выборы из-за такой ситуации.

Журналисты считают, что некоторые избиратели могли не знать о смерти Делуки, однако большинство скорее предпочло идею внеочередных выборов вместо избрания кандидата третьей партии.

Демократы палаты представителей также отреагировали на это: "Мы гордимся тем, что избиратели продолжают демонстрировать свое доверие к нему (Энтони Делуки, - ред.) и его преданности демократическим ценностям, переизбрав его посмертно".

В свою очередь подобная ситуация произошла еще в одном из штатов. В Теннесси выборы выиграла Барбара Купер, скончавшаяся 25 октября в возрасте 93 лет.

В избирательной комиссии округа утверждают, что имя Купер осталось в бюллетене для голосования после ее неожиданной смерти "в соответствии с законом штата". Затем в Теннесси проведут внеочередные выборы, чтобы заполнить ее место.

На вечер 9 ноября в палату представителей конгресса прошли 187 демократов и 204 республиканца. При этом в сенате ситуация более ровная - от каждой партии туда прошли по 48 человек (из 100). Подсчет голосов продолжается и дальше.

В свою очередь президент Джо Байден доволен предварительными результатами выборов в США и отказывается менять курс. Он также считает, что Россия ожидала решения о сдаче Херсона до завершения выборов в США.

Бывший президент США Дональд Трамп назвал предварительные результаты промежуточных выборов и разочарованием, и вместе с тем "очень большой победой".

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