Выборы в США: в палате представителей не могут выбрать спикера

Об этом сообщает Голос Америки и CNN.

Лидер республиканцев в палате представителей США Кевин Маккарти во втором туре голосования снова не смог получить необходимое количество голосов, чтобы стать спикером. За него проголосовали 203 члена палаты представителей.

Представитель Демократической партии Гаким Джеффрис получил 212 голосов, чего стало тоже недостаточно. Еще 19 голосов получил республиканец Джим Джордан.

Все 19 республиканцев, проголосовавших в первом туре против кандидатуры Маккарти, во втором туре отдали голоса за Джордана.

Впоследствии Кевин Маккарти не смог набрать необходимые для победы 218 голосов и в третьем туре голосования. Более того, один из конгрессменов-республиканцев, Байрон Доналдс, представляющий Флориду и голосовавший за Маккарти в первых двух турах, в третьем раунде проголосовал за кандидатуру Джима Джордана.

За Маккарти в третьем туре проголосовали 202 республиканца, еще 20 представителей партии отдали голоса за Джордана, а демократ Хаким Джефрис из Нью-Йорка снова получил 212 голосов.

Согласно регламенту, в палате представителей теперь должен состояться четвертый тур голосования. Маккарти и Джордан, вероятно, снова окажутся кандидатами на должность спикера от республиканцев. Голосование будет продолжаться до тех пор, пока один из кандидатов не наберет явного большинства голосов.

Это был первый случай за столетие, когда палата представителей не избрала спикера во время первого голосования.

30 ноября 2022 года демократы в палате представителей США избрали нового лидера вместо Нэнси Пелоси – им стал Хаким Джеффрис.

3 января 2023 впервые за 100 лет в палате представителей конгресса США не смогли с первого раза выбрать спикера. Кевина Маккарти поддержали 203 члена палаты представителей, 19 республиканцев проголосовали за других кандидатов. Для получения должности спикера ему требовалось получить голоса большинства присутствующих и участвующих в голосовании (обычно это 218 человек).

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