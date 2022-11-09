Об этом передает Reuters .

По предварительным данным, в палату представителей по состоянию на 09:20 по Киеву проходят 197 республиканцев и 173 демократа. Общее количество мест в палате представителей - 435.

В сенате есть определенный баланс: республиканцы имеют 47 мест, демократы – 48. Общее количество мест в сенате – 100.

На выборах губернаторов, по предварительным данным, побеждают 24 представителя Республиканской партии и 21 от Демократической.

Однако, по данным The New York Times , в палате представителей республиканцы имеют 191 место, демократы – 166 мест.

По прогнозам Edison Research, республиканцы забрали четыре места демократов в палате представителей, что на одно меньше, чем им нужно, чтобы получить большинство и иметь возможность блокировать повестку администрации Байдена.

Окончательный результат выборов в конгресс вряд ли будет известен в ближайшее время. Более 46 миллионов американцев проголосовали в преддверии выборов по почте или лично, и избирательные чиновники штатов предупреждают, что подсчет этих бюллетеней займет время.

8 ноября в США прошли промежуточные выборы в конгресс.

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