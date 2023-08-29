Выборы в США: конкурент Трампа пообещал пожертвовать Украиной ради соглашения с РФ против Китая

Свои взгляды на внешнюю политику потенциальный кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами изложил в программной статье в издании The American Conservative .

В своей колонке он пообещал отвергнуть "кровожадные изречения полезных идиотов, проповедующих беспроигрышную войну".

"Чем дольше длится война в Украине, тем яснее становится, что победитель в ней только один: Китай. Я поведу Америку от морализма к реализму, сделав обратное тому, что сделал Никсон в 1972 году: я уеду в Москву в 2025 году", - написал Рамасвами.

Он обещает обеспечить мир в Украине на условиях, которые называет выгодными для Штатов. "Администрация Байдена по глупости пытается заставить Си бросить Путина. На самом деле, мы должны заставить Путина бросить Си", - отметил политик.

Республиканец заявил, что согласится с российским контролем над оккупированными территориями и обязуется заблокировать кандидатуру Украины в НАТО в обмен на выход России из военного союза с Китаем.

"Я прекратю санкции и верну Россию на мировой рынок. Таким образом, я преподнесу Россию как стратегическое препятствие на пути китайских замыслов в Восточной Азии", – добавил он.

Что известно о Рамасвами

Вивек Рамасвами – самый молодой претендент на участие в президентских выборах в США от республиканцев, занимавшийся до этого успешным бизнесом в области биотехнологий. Ему 38 лет. Хотя до нынешней кампании Рамасвами не участвовал в политике, в настоящее время его рейтинг колеблется в районе 5-6%, а СМИ регулярно интервьюируют. На первых и пока последних дебатах республиканских кандидатов большинство зрителей предпочли Рамасвами перед наиболее вероятным конкурентом Трампа – губернатором Флориды Роном Десантисом.

Что известно о выборах в США

16 ноября 2022 года экспрезидент США Дональд Трамп объявил , что будет спорить за пост главы Белого дома в 2024 году

Позже 25 апреля Байден объявил, что будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента США в 2024 году.

21 мая бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в 2024 году приведет к поражению Украины в войне с РФ.

Также бывший спецпредставитель США Волкер рассказал , как выборы американского президента повлияют на помощь Украине.

Юрий Рашкин, политический и общественный деятель из США, отметил, что у Байдена ощущение, что он лучше всех может спасать США от второго президентского срока Трампа .

21 августа бывший президент США Дональд Трамп заявил , что пропустит будущие республиканские праймериз, ссылаясь на свой значительный отрыв в опросах общественного мнения как доказательство того, что он уже хорошо известен и нравится избирателям.

26 августа издание Politico отметило курс Рамасвами на сближение с Путиным. Однако в шутку предлагало ему расспросить у Пригожина, как президент России умеет выполнять обещания.