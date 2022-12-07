Об этом сообщает CNN .

Благодаря победе Ворнока Демократическая партия получает абсолютное большинство в сенате, поэтому ей больше не нужно полагаться при принятии решений на вице-президентку США Камалу Гаррис, которая при равенстве при голосовании имеет решающий голос.

После промежуточных выборов, состоявшихся в США в начале ноября, демократы и республиканцы имели в сенате по 49 мест. После победы Уорнока Демократическая партия будет иметь 50 мест и голос Гаррис.

Во время первого тура в Джорджии республиканец Гершель Уокер и Рафаэль Ворнок не смогли набрать более 50% голосов, необходимых для победы. Потому был объявлен второй тур, который состоялся 6 декабря.

Гершеля Уокера, который является известным игроком в американский футбол, лично поддерживал экспрезидент США Дональд Трамп. Во время избирательной кампании в адрес Уокера звучали обвинения в том, что он оплатил аборты двум своим бывшим подругам, хотя публично категорически выступает против абортов. 60-летний кандидат в итоге был вынужден признать, что у него было три внебрачных ребенка, хотя он критиковал родителей, которые не заботятся о своих детях.

Рафаэль Уорнок является пастором баптистской церкви Эбенезера, где в свое время вел службы Мартин Лютер Кинг.

Промежуточные выборы в США прошли 8 ноября. На них переизбран весь состав палаты представителей (435 мест) и треть сената (35 из 100 мест). Кроме того, в 36 штатах избраны новые губернаторы.

В палате представителей демократы получили 213 мест, республиканцы – 221.

23 ноября стало известно, что демократическая партия сохранила большинство в верхней палате конгресса США благодаря решающей победе на промежуточных выборах в штате Невада.

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