Выборы в Словакии угрожают поддержке Украины, а Путин договаривается с экс-начальником штаба Вагнера. Акценты мировых СМИ 30 сентября

На этом и не только акцентируют мировые СМИ утром субботы 30 сентября.

Война кардинально изменила ЕС, а выборы в Словакии угрожают поддержке Украины

Вторжение России оказало серьезное влияние на безопасность и энергетическую политику ЕС – и даже на его смысл существования. "ЕС изменился. Назад дороги нет. Мы выключили свет позади, и в основном есть только один путь", говорится в материале The Guardian . Слова датского политика и еврокомиссара Маргрете Вестагер на майской конференции четко отражают настроение среди брюссельской элиты, удивленной собственной способностью избавиться от бюрократического оцепенения ЕС, защитить Украину, принять расширение и приблизиться к выполнению заявлений Урсулы фон дер Ляйен относительно того, чтобы ЕС стал "геополитической силой".

Чтобы не провалиться, ЕС впервые в истории активировал свою директиву о временной защите, предоставив более 5,3 миллиона украинцев право на жительство. Европейская комиссия впервые ввела 10 раундов экономических санкций против страны, все согласились – в конце концов – единогласно. Применение национальных санкций теперь стало компетенцией ЕС. Блок оказал военную помощь Украине – это впервые, когда европейские институции напрямую оказали государству военную помощь (включая смертоносную помощь), наконец прекратив свое сопротивление военному вмешательству в поддержку третьего государства в войне. В то же время систематически защищаются европейские экономические цепи поставок, а не только энергоресурсы.

Однако действительно ли ЕС желает держать войну на первом месте своей повестки дня теперь, когда украинское контрнаступление не принесло ожидаемого прорыва? Действительно ли ЕС достаточно реорганизовался? Серьезно ли он говорит о своем обещании расширения ЕС на восток – шаге, который переведет блок из и без того громоздкого клуба из 27 до более 35? Или новые грозовые облака популизма, питающиеся экономическим спадом и миграцией, предвещают европейские парламентские выборы, которые передадут власть националистическим правым, более благоприятным для Путина? Действительно ли ЕС может стать более суверенным или геополитическим? Возможно, Европа выключила свет на прошлое, но далеко не видит четких контуров своего будущего. Больше читайте в анализе The Guardian.

Выборы в Словакии – это больше, чем просто голосование в маленькой центральноевропейской стране с менее чем шестью миллионами людей. Это также может изменить контуры того, что в большинстве своем было единственным фронтом в Европе против войны России в Украине. Словакия, имеющая общую восточную границу с Украиной, была одним из самых решительных сторонников своего соседа с начала полномасштабного вторжения России и была первой, кто послал ей ракеты противовоздушной обороны и истребители в начале этого года. Но ожидается, что силы, выступающие против поддержки Украины и Запада, будут иметь сильные результаты на выборах, и это может иметь далеко идущие последствия, пишет The Times .

В последние несколько лет Словакию, которая является частью Европейского Союза, возглавляет прозападное правоцентристское правительство. Это правительство распалось в декабре, и его заменил ряд временных лидеров. Опросы общественного мнения показывают, что фаворитом на выборах является "Направление" – социал-демократия, или SMER, популистская левая партия, возглавляемая Робертом Фицо. Он является бывшим премьер-министром, который выступал против санкций против России и выступал против НАТО, членом которой является Словакия с 2004 года.

За последние несколько недель гонка значительно обострилась, и SMER, хотя все еще впереди, уступила либеральной партии Progresivne Slovensko. Поскольку баллотируется большое количество партий, вряд ли какая-то из партий получит большинство. В Словакии действует пропорциональная система, которая помогает меньшим партиям завоевывать места и уменьшает возможность более крупных партий формировать стабильные правительства без помощи конкурирующих партий.

Большой вопрос заключается не только в том, кто наберет больше голосов, но и в том, кто с кем согласится сформировать правительство. Даже если SMER Фицо наберет больше голосов, она может не сформировать правительство. Аналитики говорят, что хотя во время предыдущих мандатов Фицо оказался прагматичным и стремился избежать ненужных столкновений с Брюсселем или союзниками Словакии по НАТО, поддержка Орбана и потенциально других националистических лидеров могла бы подбодрить его, отмечает The Guardian . Однако его политика будет зависеть от того, какую коалицию сможет сформировать SMER в случае ее победы. Потенциальные партнеры варьируются от "Гласа" до ультраправой партии "Республика", состоящей из бывших членов откровенно неонацистской Народной партии "Наша Словакия".

В последние месяцы Фицо критиковал Запад и заявил, что в случае избрания он прекратит военную поддержку Украины. Эти выборы могут решить, будет ли страна придерживаться своей либеральной, прозападной линии или откажется от своей непоколебимой поддержки соседней Украины и больше склонится к Москве.

Украина чаще бьет по Курской области, а Путин встретился с экс-начальником штаба группы Вагнера

Украина поразила электроподстанцию с помощью беспилотника в Курской области в России во время успешной атаки у границы, сообщил представитель службы безопасности СБУ на условиях анонимности. Губернатор Курской области заявил, что украинский беспилотник сбросил взрывчатку на подстанцию в российской деревне Белая, в результате чего было обесточено 5000 человек. Местные власти сообщали об ударах и обстрелах почти ежедневно в течение последней недели, пишет The Washington Post.

В последнее время Россия сообщила об увеличении количества попыток атак беспилотников со стороны Украины. Украинские чиновники подчеркнули, что цели внутри России являются частью конфликта. Увеличение количества атак – только на этой неделе в Курской области было зарегистрировано больше атак с воздуха, чем за весь август, – побудило местные власти призвать жителей сообщать о любых случаях замеченных беспилотников. Недавно в России запустили телефонное приложение, позволяющее свидетелям сообщать службам безопасности о входящих дронах или других атаках с воздуха. Программа похожа на приложение ePPO, работающее в Украине год.

Треть российских военных заводов находится в западной части России, куда все чаще попадают украинские беспилотники. Пока Украина продолжает свои контрнаступательные усилия, Москва, похоже, готовится к длительной войне, раздувая военный бюджет на следующий год и реформируя "добровольческие батальоны" из того, что осталось от печально известной группировки наемников Вагнера, босс которой Евгений Пригожин был убит.

Между тем, Кремль заявил, что президент России Владимир Путин встретился с бывшим начальником штаба группы Вагнера Андреем Трошевым, что свидетельствует о том, что Москва пытается взять под контроль то, что осталось от частных военных сил после того, как ее лидер возглавил восстание против Кремля и впоследствии погиб в авиакатастрофе, сообщает The Times . Встреча Путина с Трошевым также показала, что Кремль продолжает искать пути потенциального отправления дополнительных войск в Украину, не прибегая к непопулярному призыву.

The Guardian отмечает, что Путин и Трошев встретились, чтобы обсудить, как лучше использовать "добровольческие отряды" в войне в Украине, поскольку Киев заявил, что несколько сотен членов группы наемников вернулись на поле боя.

Трошев – ветеран войны в Афганистане и Чечне, имеет позывной "Седой", или "Сивый". Согласно санкционным документам Европы и Великобритании, он внес решающий вклад в военные усилия Башара Асада и репрессировал гражданское население в Сирии. В пятницу пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил российскому РИА, что Трошев уже занимает должность в министерстве обороны.

Россия впервые будет мобилизовать украинцев на оккупированных территориях, а российских спортсменов пускают на Паралимпиаду

Четыре оккупированных региона Украины впервые будут включены в новый этап призыва российских военных этой осенью, заявили в минобороны России. Осенний призыв начнется с 1 октября на всех территориях Российской Федерации, включая незаконно аннексированные регионы Украины, пишет CNN .

Путин объявил об аннексии четырех областей – Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской – в сентябре прошлого года после так называемых референдумов в регионах, которые Украина и западные страны в целом отвергли как обман. Ранее Россия аннексировала Крым в 2014 году. В некоторых регионах крайнего севера России призыв начнется 1 ноября из-за климатических условий. Отправку призывников из сборных пунктов планируется начать 16 октября. Срок срочной военной службы по-прежнему составит 12 месяцев.

Российским спортсменам разрешено выступать на Паралимпиаде в Париже как нейтральным. Британская власть считает, что решение разрешить российским спортсменам участвовать в Паралимпийских играх в следующем году не согласуется с ценностями движения, и призывает к усилению мер, чтобы запретить отдельным лицам участвовать в соревнованиях, пишет The Guardian .

В решении, которое, казалось, подтверждает тенденцию к смягчению спортивных санкций против России, члены Международного паралимпийского комитета проголосовали в пятницу за отмену полной приостановки участия России. После отмены запрета, наложенного перед зимними Паралимпийскими играми прошлого года, спортсмены смогут соревноваться как нейтральные лица в Париже, а участие в командных видах спорта и дальше будет заблокировано.

Эта новость пришла на той же неделе, когда руководящий орган европейского футбола, УЕФА, частично отменил запрет на российские соревнования. Во вторник его исполнительный комитет проголосовал за закрытыми дверями, чтобы отменить общий запрет на российские команды, позволив участвовать в соревнованиях с этого сезона, хотя против этого выступает Украина. Через две недели Международный олимпийский комитет намерен обсудить участие России и Беларуси в Олимпиаде-2024 в Париже.

Россия не смогла сохранить мир в Нагорном Карабахе из-за войны в Украине

Россия не смогла сохранить мир в Нагорном Карабахе, отойдя от Армении, говорится в материале The Washington Post . Молниеносная военная операция Азербайджана по возвращению спорного горного региона высмеяла гарантию президента Владимира Путина от 2020 года, что российские миротворцы будут защищать население региона, будут поддерживать режим прекращения огня и обеспечивать доступ к единственной дороге, соединяющей Нагорный Карабах и Армению через Лачинский коридор. Россия потерпела поражение по всем трем пунктам.

Многие аналитики объясняют неудачу России тем, что Кремль сильно отвлекся на войну в Украине. Сосредоточенность на войне подорвала авторитет и влияние России в ее геополитическом соседстве, включая Кавказ и Центральную Азию. Влияние Москвы также уменьшилось, когда Турция, могучий военный опорник Азербайджана, стала победным региональным посредником в войне 2020 года, которую Баку использовал для возвращения большей части Нагорного Карабаха и других азербайджанских территорий, захваченных Арменией во время первой карабахской войны конца 1980-х – начала 1990-х.

Но другие аналитики и официальные лица видят более темные мотивы: предательство Москвы относительно Армении, которой она долгое время предоставляла гарантии безопасности, в сознательном переходе навстречу Азербайджану и Турции. Некоторые считают, что Путин пытался наказать Пашиняна за поиск новых западных партнеров, поскольку Ереван стремится уменьшить свою десятилетнюю зависимость от России. Другие говорят, что Россия тихо отвернулась от Армении в сторону мощной региональной связи Турции и Азербайджана из-за важности Турции в войне России против Украины и в региональных энергетических и транспортных маршрутах на Южном Кавказе.