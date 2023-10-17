Выборы в Польше: посчитано почти 100% бюллетеней, разрыв между лидерами сокращается
Данные с 95,65% участков свидетельствуют о том, что на выборах в польский Сейма побеждает властная ПиС Ярослава Качиньского, но отрыв от оппозиционной Гражданской коалиции Дональда Туска значительно сократился.
Об этом сообщает Государственная избирательная комиссия Польши, передает Укринформ.
Объединенная десница лидирует с 36,03%, Гражданская коалиция сократила разрыв – в ее активе сейчас 30,12% голосов избирателей.
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Кроме того, в нижнюю палату парламента, преодолевая пятипроцентный избирательный барьер, попадают коалиция "Третий путь" (Польская крестьянская партия и "Польша 2050") - 14,44%, "Новая Ливица" - 8,46% и националистическая "Конфедерация" – 7,17%.
Президент Польши Анджей Дуда ранее заявил, что предоставит право формировать коалицию политсилы, которая наберет больше голосов.
Государственная избирательная комиссия Польши намерена обнародовать окончательные результаты выборов во вторник в первой половине дня.
- Согласно итогам опроса избирателей на выходе из участков 15 октября, на парламентских выборах в Польше проходной барьер для попадания в сейм преодолели пять партий и блоков.
- Блок "Третий путь", занимающий третье место по предварительным результатам парламентских выборов в Польше, заявил , что исключает создание коалиции с руководящей партией "Право и справедливость"("ПиС").
- По последним данным, явка на выборах составляет 74%, что является самым высоким показателем с момента падения коммунизма в стране.
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