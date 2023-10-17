Выборы в Польше: посчитано почти 100% бюллетеней, разрыв между лидерами сокращается

Об этом сообщает Государственная избирательная комиссия Польши, передает Укринформ.

Объединенная десница лидирует с 36,03%, Гражданская коалиция сократила разрыв – в ее активе сейчас 30,12% голосов избирателей.

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Кроме того, в нижнюю палату парламента, преодолевая пятипроцентный избирательный барьер, попадают коалиция "Третий путь" (Польская крестьянская партия и "Польша 2050") - 14,44%, "Новая Ливица" - 8,46% и националистическая "Конфедерация" – 7,17%.

Президент Польши Анджей Дуда ранее заявил, что предоставит право формировать коалицию политсилы, которая наберет больше голосов.

Государственная избирательная комиссия Польши намерена обнародовать окончательные результаты выборов во вторник в первой половине дня.