Выборы в Польше: партия, набравшая третий результат, не будет создавать коалицию с действующей властью

Об этом сообщает РАР.

По предварительным результатам подсчета голосов, "Право и справедливость" лидирует, но оппозиционные партии могут сформировать коалицию, и тогда будут совместно иметь больше мандатов в Сейме.

"Мы выстроили нашу кампанию и политическую позицию на критике того, что "ПиС" делает в экономике, в системе здравоохранения, в образовании и потому, как это разрушило наши международные отношения и положение в Евросоюзе", – отметил Дариуш Климчак, соглава Польской крестьянской партии, входящей в блок "Третий путь".

Климчак добавил, что есть "миллион аргументов в пользу того, что никто из серьезных политиков больше не будет разговаривать с "ПиС" после того, что они сделали за эти два срока".

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Относительно планов на переговоры между "Третим путем" и "Гражданской коалицией", руководителем которой является Дональд Туск и занявшая второе место, Климчак отметил, что первая встреча состоится через несколько часов после публикации официальных результатов выборов, но контакты между представителями оппозиционных сил проходят постоянно .

Лидер Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш заявил, что также исключает возможность коалиции с "ПиС", добавив, что его партия "шла на выборы с лозунгом: либо третий путь, либо третий срок".

Сопредседатель еще одной партии из блока "Третий путь" "Польша 2050" Михал Кобоско подчеркнул, что сейчас все политики ожидают завершения подсчета голосов, но он также исключает "ведение каких-либо переговоров с "ПиС".