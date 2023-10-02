Выборы в Польше: чего ждать Украине

О том, какое значение имеют эти выборы, кто ключевые претенденты на места в польском парламенте и что это значит для Украины, рассказывает Эспрессо.

Кратко о том, что вы прочтете:

Как проходят парламентские выборы в Польше: сейм и сенат, распределение процентов

Ключевые игроки выборов 2023 года и их отношение к Украине

Зерно и беженцы: как приближение выборов влияет на обострение украинских вопросов

Чего ожидать от результатов: что может измениться в польской политике по отношению к Украине

Приближающиеся следующие выборы

Как проходят парламентские выборы в Польше: сейм и сенат, распределение процентов

В воскресенье, 15 октября, вся Польша отправится в избирательные участки: будут выбирать новых депутатов и сенаторов, которые будут формировать правительство. Здесь следует отметить, что парламент играет ведущую роль в распределении государственной власти в стране. Потому эти выборы можно назвать определяющими для дальнейшей деятельности всей Польши.

Поляки выбирают представителей в Сенат (верхняя палата) и Сейма (нижняя палата), а это соответственно 100 и 460 народных избранников. Собственно функция Сената в этой властной структуре – стабилизировать политическую ситуацию, формируют правительство и меняют законы именно представители Сейма, попасть в который партии могут набрав 5% голосов, а партийные блоки – 8%. Однако здесь важным нюансом является то, что количество полученных процентов на выборах – не равно количеству процентов в самом парламенте.

Решающим моментом для формирования правительства является создание коалиции с участием минимум 231 депутата. Именно из членов этой коалиции выбирают премьер-министра, который приглашает на работу команду министров. Здесь как раз заметно еще одно важное отличие от украинской системы: в Польше субъектом права является премьер-министр, а не Кабинет министров, как в Украине. Это фактически канцлерская система, за ней министры – уполномоченные лица премьер-министра для выполнения его поручений, в то время как юридическая ответственность остается на премьере.

Ключевые игроки выборов 2023 года и их отношение к Украине

По предварительным опросам и прогнозам в польский парламент проходят 5 партий: ПиС, Гражданская коалиция, Конфедерация, Третий путь и Новая Ливица. Каждая из них всеми возможными способами пытается активизировать и консолидировать своих избирателей.

Правящая партия – национал-демократическая ПиС, то есть "Право и Справедливость". В начале российского вторжения ее решительность сыграла свою роль, фактически создав пример для остальной Европы, которая вслед за поляками активно включилась в помощь украинским беженцам. Однако в значительной степени эта решительность была продиктована мнением и действиями обычных польских граждан, без колебаний открывших для украинцев двери своих домов. ПиС стремится удержаться у власти и дальше, поэтому прилагает значительные усилия для того, чтобы мобилизовать свою аудиторию, в том числе и играя на вопросы зерна, чтобы пополнить ее ряды фермерами. То есть действия ПиС и политика в отношении Украины будут полностью зависеть от настроенных колебаний ее электората реального и потенциального.

Практически в один уровень с ПиС продвигается в парламент Гражданская платформа, она же основа Гражданской коалиции, включающей в себя Агроунию во главе с Михалом Колодзейчаком – одним из инициаторов протестов против импорта украинского зерна. С его помощью Гражданская коалиция планирует заручиться поддержкой аграриев, ведь он сам является выходцем из этой среды. По данным опросов, она фактически не уступает проценты провластной партии. Последнюю акцию по мобилизации своих сторонников оппозиция провела ровно за две недели до выборов. Это Марш миллионов сердец, который состоялся в воскресенье, 1 октября, и собрал в Варшаве более миллиона поляков из разных уголков страны. Однако во время этого марша поднимались в основном внутренние польские вопросы и проблемные темы: "Я хочу пообещать вам окончание польско-польской войны на следующий день после выборов. Если вы прогоните агрессора, нет смысла воевать", - можно процитировать лидера коалиции Дональда Туска. Среди прочего оппозиция обещает возобновить полноценное сотрудничество с ЕС, несколько остывшее при нынешней власти. А для украинцев здесь важно то, что лишь несколько дней перед тем Туск очень положительно и уверенно высказался в поддержку Украины, прежде всего относительно безоговорочного продления помощи. Это свидетельствует о постоянном их политике, в отличие от ПиС.

Фото: Reuters

Еще одной проходной партией выглядит Третий путь, одним из ее лидеров выступает Шимон Головня. Эта партия не высказывается резко ни по одному критическому вопросу, оставаясь вроде бы посередине, не принимая сторону одних или других. Таким способом Третий путь пытается удержать внимание разных категорий избирателей, но несколько теряется среди других более громких конкурентов. Однако они также активно воюют за голоса польского фермера, поскольку в составе Третьего пути есть и Польская крестьянская партия, еще в 2000-х годах являвшаяся единственным представителем интересов села.

Новая Ливица входит в оппозицию и активно выступает против острых консервативных решений ПиС. Это объединение разных левых партий. Они совместными усилиями также набирают проходной процент и могут стать частью будущей коалиции, сформированной оппозиционными партиями.

Стоит отметить, что откровенно антиукраинским среди претендентов на места в парламенте есть только ультраправая Конфедерация. Ее лидер был единственным депутатом, не проголосовавшим в Сейме за резолюцию с обращением в ЕС и НАТО помочь Украине в войне с Россией. Об этом свидетельствует и их сегодняшняя политика, в том числе последние заявления Славомира Менцена относительно "ремонта" ключевого аэропорта, через который прибывает оружие для Украины, или железнодорожных путей, в случае, если Украина не уступит в зерновом вопросе. Кстати, именно эта партия самая активная в соцсетях. Менцен записывает короткие видео для Tik Tok, постоянно публикует что-то в Facebook и не менее быстро использует для продвижения своей политики Youtube. Однако брани в социальных сетях далеко не всегда превращаются в голоса на выборах.

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Зерно, беженцы и составляющая безопасности: как приближение выборов влияет на обострение украинских вопросов

Избирательные кампании раскачивают политическую ситуацию в любом обществе, поэтому Польша не исключение. А, как известно, будоражить общественность легче острыми вопросами. Темы украинских беженцев и зерна для поляков сегодня находятся среди острых. Поэтому раздаются громкие предвыборные заявления, несколько изменились и настроения самих поляков, на чем удачно играют политики.

"Настроения уже ухудшились. И отношение, это чувствуется. Это и объективные вещи такие, как усталость поляков от того, что происходит, и усталость от войны, от экономического кризиса. И общие немного депрессивные настроения у поляков, потому что жизнь ухудшилась, – отмечает для Эспрессо политтехнолог, член правления Polish Public Relations Association Михаил Красюк. - Не критично, но определенная эрозия есть".

И в то время, как зерновой вопрос по всей вероятности отойдет на второй план и найдет определенные консенсусы, тема беженцев будет оставаться ключевой в украинском вопросе на польской политической сцене. В настоящее время ее активно раскручивает Конфедерация, подогревая в сетях мнение своих сторонников. Между тем, конкретные действия в этой сфере будут полностью зависеть от результатов выборов и созданной коалиции. А их спрогнозировать пока сложно. Несмотря на это, по предварительным прогнозам, более чем реально, что часть помощи или льгот для украинцев может быть не продлена. Собственно, не отмененными, а просто не продленными.

Вместе с тем тема безопасности, а именно дальнейшая поставка оружия для Украины и обучения украинских военных, не ставится под сомнение ввиду постоянного участия в этом процессе НАТО и ЕС. Здесь не говорит о прекращении поддержки даже ярая Конфедерация, а уже остальные политические партии демонстрируют ее в достаточной степени.

"Безопасная помощь связана с присутствием НАТО, стратегией НАТО и американской поддержкой, – объясняет Эспрессо депутат второй и третьей каденции Польского сейма, общественный деятель, историк Мирослав Чех. – Это связано с безопасностью Украины, но оно прямо коррелируется с безопасностью Польши".

Чего ожидать от результатов: что может измениться в польской политике по отношению к Украине

Конечно, все выглядит так, что для Украины существуют лучшие и худшие варианты результатов выборов в Польше. Вероятнее всего среди них три пути формирования победителями парламента, которые будут зависеть от набранного процента голосов.

Первый вариант – это тот, когда ПиС возьмет абсолютное большинство и проведет правительство через парламент самостоятельно. В этом варианте острый вопрос зерна понемногу снизойдет на маргинесы, но останется вопрос вступления Украины в ЕС. Что касается политики, то она будет колебаться вместе с настроениями общества.

Второй вариант – когда относительное большинство возьмет Платформа, и получит шанс создать коалицию с Новой Ливицей и Третьим путем. Соответственно, здесь постоянная и непоколебимая позиция Туска известна, поддержка Украины не изменится.

И есть третий вариант – когда ПиС возьмет относительное большинство, но не получит в Сейме абсолютного большинства, по закону право попытаться создать правительство получает выигравшая выборы партия. Чтобы воспользоваться этим шансом, ПиС будет договариваться с Конфедерацией. Как подчеркивает Михаил Красюк, этот вариант для Украины самый плохой: "В мировоззренческих вопросах у них разницы нет. Поэтому я боюсь, если они начнут договариваться, то как раз компромиссом будет поддержка Украины. Поэтому, если так произойдет, это будет вторая Венгрия. Для них вопросом торга будет Украина".

И для достижения любого из этих результатов важную роль играет то, какие договоренности удастся достичь в зерновом вопросе.

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Приближающиеся следующие выборы

К сожалению, избирательная качка в Польше отнюдь не завершится 15 октября, потому что она будет подпитывать приближение следующих выборов. Речь идет прежде всего о местных, которые ожидаются уже через полгода и для которых тема украинцев также будет носить краеугольный характер.

"Надо понимать, что Польша уже вошла в период очень долгой политической турбулентности, – отмечает Михаил Красюк. – И это мнение, что вот 15 октября пройдут выборы и все успокоится – ошибочно. Ничего не успокоится хотя бы потому, что весной 2024 года состоятся местные выборы, где украинский вопрос также будет очень важным, поскольку именно органы местного самоуправления приложились к поддержке беженцев. Осенью 2024 года – выборы Европарламента, и 2025 год – президентские выборы Фактически с отступлением в полгода будут несколько мощных избирательных кампаний, где важную роль будет занимать тема Украины».

Украинский компонент годами так или иначе присутствовал в польских выборах, или в вопросах исторической памяти, или трудовой миграции. А война только увеличила его возможный объем.