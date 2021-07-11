Выборы в Молдове. Озвучена явка на 14.00
Сегодня, 11 июля 2021 года, в Республике Молдова проходят досрочные парламентские выборы. На избирательных участках ждут 3 282 288 граждан с правом голоса
По данным Центральной избирательной комиссии Молдовы, по состоянию на 14:00 проголосовали 839 022 гражданина страны, что составляет 28,76% от общего числа избирателей, передает Еспресо.TV со ссылкой на NOI.md.
В 12:00 этот показатель составлял 20,06% или 562 070 граждан.
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При этом активность мужчин и женщин одинакова, а горожане голосуют охотнее селян.
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