Выборы в Молдове. Озвучена явка на 14.00

По данным Центральной избирательной комиссии Молдовы, по состоянию на 14:00 проголосовали 839 022 гражданина страны, что составляет 28,76% от общего числа избирателей, передает Еспресо.TV со ссылкой на NOI.md.



В 12:00 этот показатель составлял 20,06% или 562 070 граждан.



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При этом активность мужчин и женщин одинакова, а горожане голосуют охотнее селян.



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