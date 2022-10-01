Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"В любой стране есть политический процесс. В рамках политического процесса всегда идет конкуренция за симпатии избирателей. Поэтому безусловно, что во время избирательного процесса могут появляться разные популистические мотивы и узкие локальные интересы. Это все касается и США. Нам же желательно поступать так, чтобы не оказаться в негативном контексте выборов в конгресс США", – объяснил Лубкивский.

Дипломат считает, что США не изменят свою политику поддержки Украины.



"Я считаю, что поддержка Украины останется неизменной независимо от результатов выборов в конгресс США. Тема Украины и ее борьбы против агрессии Путина является темой консенсуса для двух политических сил в США. Для нас же важно, чтобы мы достойно и грамотно работали со всеми партнерами". Это все нужно для того, чтобы помощь нашему государству продолжалась, и мы смогли освободить все наши территории", - добавил он.

1 октября президент США Джо Байден подписал закон о временном государственном финансировании, который позволяет избежать приостановки работы государственных учреждений и предусматривает выделение 12,3 миллиарда долларов помощи Украине.

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