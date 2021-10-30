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Выборы в Харькове под угрозой срыва, - ОПОРА

30 октября, 2021 суббота
11:10
Общество Харьков

Гражданская сеть ОПОРА заявляет о риске срыва процесса голосования как на региональных промежуточных выборах в Верховную Раду, так и на завтрашних выборах городского головы Харькова

Об этом рассказала глава правления общественной сети Ольга Айвазовская, передает Еспресо.TV.

"По состоянию на данный момент такая инициатива приведет к срыву избирательного процесса и явке ниже 5%", - приводит ее слова ZN.ua.

"Особенно учитывая факт, что выборы проходят преимущественно в сельской местности, а не в крупных городах, кроме Харькова", - добавила Айвазовская.

Хотя высказанные ее организацией соображения касаются и Харькова.

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От имени сети ОПОРА ее руководительница, в частности, требует от председателя парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого (фракция "Слуга народа") дать разъяснение:

  • почему такое сообщение озвучили за день до дня голосования, а не заранее, когда выборы уже продолжаются с начала сентября и эпидемиологическая ситуация вполне предсказуема, как и день голосования;
  • на основе какого нормативного документа будет регламентироваться данное конституционное ограничение, поскольку постановления и распоряжения исполнительных органов власти не действуют в этой плоскости, а практика, отличная от местных выборов, будет иметь признаки сознательных действий, направленных на срыв избирательного процесса, и двойных стандартов;
  • какой способ выполнения данной идеи будет реализован и кто ответственен за проверку сертификатов, особенно если их преимущественно нет у членов избирательных комиссий.

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местные выборы
Слуга народу
новости Харькова
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