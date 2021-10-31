Выборы в Харькове. Экзитполы отдают победу Терехову, явка составила 29%
По данным экзитполов на прошедших в воскресенье, 31 октября 2021 года, выборах харьковского городского головы побеждает и.о. мэра, секретарь городского совета Игорь Терехов
В пользу Терехова свидетельствуют результаты опросов избирателей на выходе из участков от центра "Социальный мониторинг", Комитета избирателей Украины (КИУ) и совместного проекта New Image Marketing Group и Human Research, передает Еспресо.TV.
Данные "Социального мониторинга":
- Игорь Терехов ("Блок Кернес – Успешный Харьков") – 51,9%
- Михаил Добкин – 27,6%
- Александр Скорик ("Европейская солидарность") – 6,4%
- Константин Немичев – 5,1%
- Алина Мустафаева – 3%
- Владимир Плетнев ("Партия Шария") – 2,5%
- Денис Ярославский – 1,4%
По данным экзитпола, проведенного центром "Социальный мониторинг", на выборах Харьковского городского головы побеждает секретарь горсовета Игорь Терехов. Его результат – почти 52%.
По данным экзитпола, проведенного по заказу КИУ, у Терехова 53,8%, у Добкина – 24,5%, информирует харьковский портал Glavnoe.ua.
В конце концов, по данным экзитпола, проводимого социологическими центрами New Image Marketing Group и Human Research, Игорь Терехов побеждает в первом туре с результатом 53,8%.
Их результаты таковы:
- Игорь Терехов ("Блок Кернес – Успешный Харьков") – 53,8%
- Михаил Добкин – 24,5%
- Александр Скорик ("Европейская солидарность") – 6,7%
- Константин Немичев – 5,3%
- Алина Мустафаева – 3,4%
- Владимир Плетнев ("Партия Шария") – 3,3%
- Денис Ярославский – 1,5%
"Явка на внеочередных выборах харьковского городского головы по состоянию на 20:00 составила 28,6% (погрешность – 1,1%)", - сообщает сеть наблюдателей за выборами "Опора".
В 2015 году на местных выборах по состоянию на это время явка составляла 45,5% избирателей.
- Как заявлял политолог Владимир Цыбулько, на Игоря Терехова делал ставку Офис президента Зеленского.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.21
Покупка 26.21Продажа 26.45
-
EUR
Покупка 30.38Продажа 30.79
- Актуальное
- Важное