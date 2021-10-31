Выборы в Харькове. Экзитполы отдают победу Терехову, явка составила 29%

В пользу Терехова свидетельствуют результаты опросов избирателей на выходе из участков от центра "Социальный мониторинг", Комитета избирателей Украины (КИУ) и совместного проекта New Image Marketing Group и Human Research, передает Еспресо.TV.



Данные "Социального мониторинга":

Игорь Терехов ("Блок Кернес – Успешный Харьков") – 51,9%

Михаил Добкин – 27,6%

Александр Скорик ("Европейская солидарность") – 6,4%

Константин Немичев – 5,1%

Алина Мустафаева – 3%

Владимир Плетнев ("Партия Шария") – 2,5%

Денис Ярославский – 1,4%









По данным экзитпола, проведенного центром "Социальный мониторинг", на выборах Харьковского городского головы побеждает секретарь горсовета Игорь Терехов. Его результат – почти 52%.







По данным экзитпола, проведенного по заказу КИУ, у Терехова 53,8%, у Добкина – 24,5%, информирует харьковский портал Glavnoe.ua.







В конце концов, по данным экзитпола, проводимого социологическими центрами New Image Marketing Group и Human Research, Игорь Терехов побеждает в первом туре с результатом 53,8%.



Их результаты таковы:

Игорь Терехов ("Блок Кернес – Успешный Харьков") – 53,8%

Михаил Добкин – 24,5%

Александр Скорик ("Европейская солидарность") – 6,7%

Константин Немичев – 5,3%

Алина Мустафаева – 3,4%

Владимир Плетнев ("Партия Шария") – 3,3%

Денис Ярославский – 1,5%

"Явка на внеочередных выборах харьковского городского головы по состоянию на 20:00 составила 28,6% (погрешность – 1,1%)", - сообщает сеть наблюдателей за выборами "Опора".



В 2015 году на местных выборах по состоянию на это время явка составляла 45,5% избирателей.

Как заявлял политолог Владимир Цыбулько, на Игоря Терехова делал ставку Офис президента Зеленского.



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