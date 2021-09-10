Выборы в Госдуму: жителей ОРДЛО с паспортами РФ повезут голосовать в Ростовскую область, - правозащитники
Жителей ОРДЛО, которые имеют российские паспорта, повезут спецрейсами в Ростовскую область голосовать на выборах в Госдуму РФ
Об этом сообщает "Восточная правозащитная группа" .
По словам правозащитников, на период голосования в Госдуму РФ - 17, 18, 19 сентября - через границу будут пропускать только тех, кто едет участвовать в выборах. Пускать людей без российского паспорта или тех, кто едет по другим вопросам, не будут.
"Жителей ОРДЛО, которые имеют паспорт РФ, повезут в Ростовскую область для голосования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что оккупанты "ЛНР" и "ДНР" дали команду местным перевозчикам, чтобы они отменили рейсы на 17, 18, 19 сентября.
Также в этот период оккупанты ограничат работу КПВВ на линии разграничения для жителей ОРДЛО с украинскими паспортами, а также тем, кто не имеет российского гражданства.
- Напомним, выборы депутатов Государственной Думы федерального собрания РФ VIII созыва должны состояться 19 сентября 2021 года.
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