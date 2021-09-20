"Выборы" в Госдуму в оккупированном Крыму: СБУ открыла дело о госизмене
Следователи Службы безопасности Украины открыли дело по факту незаконных выборов в Госдуму РФ на территории временно оккупированного Крыма
Об этом сообщил пресс-центр спецслужбы .
Документируются все причастные к этому "голосованию": как из числа официальных представителей РФ, так и среди граждан Украины, которые помогали государству-агрессору.
Производство открыто по признакам госизмены.
СБУ предоставила СНБО материалы для введения санкций в отношении организаторов и участников "выборов". В частности, речь идет о 33-х кандидатов в депутаты Госдумы РФ и 54-х членов территориальных избирательных комиссий. СНБО принял соответствующее решение.
- Напомним, 18 сентября стало известно, что жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской области свозят в Ростовскую область и раздают им российские паспорта непосредственно перед голосованием на "выборах" в Госдуму РФ.
- По данным правозащитников, на российских выборах проголосовали 250 тыс. жителей ОРДЛО.
- В ЕС заявили, что никогда не признают российские "выборы" на территории оккупированного Крыма.
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