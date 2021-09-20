"Выборы" в Госдуму в оккупированном Крыму: СБУ открыла дело о госизмене

Об этом сообщил пресс-центр спецслужбы .

Документируются все причастные к этому "голосованию": как из числа официальных представителей РФ, так и среди граждан Украины, которые помогали государству-агрессору.

Производство открыто по признакам госизмены.

СБУ предоставила СНБО материалы для введения санкций в отношении организаторов и участников "выборов". В частности, речь идет о 33-х кандидатов в депутаты Госдумы РФ и 54-х членов территориальных избирательных комиссий. СНБО принял соответствующее решение.