Выборы в Госдуму РФ в оккупированном Крыму: Рада одобрила обращение к мировому сообществу

Об этом шла речь во время заседания парламента, передает Еспресо.TV.

Рада признает, что намерение оккупационных властей провести 19 сентября 2021 года выборы в Госдуму на территории Крыма, Севастополя, а также с привлечением жителей оккупированного Донбасса с российскими паспортами является нарушением Конституции и законодательства Украины.

Проведение таких выборов нарушает Устав ООН, заключительный акт ОБСЕ от 1 августа 1975 года, Будапештский меморандум, резолюцию Генассамблеи ООН "Территориальная целостность Украины" №68/262 и другие документы. Постановлением депутаты поддержали обращение Рады к международным организациям, правительствам и парламентам зарубежных стран в связи с незаконной подготовкой выборов в Госдуму РФ.