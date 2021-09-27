Выборы в Германии выиграла Социал-демократическая партия, блок Меркель показал самый низкий результат в истории

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на ЦИК Германии .

По СДП немцы отдали 25.7% голосов, Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (партия канцлера Ангелы Меркель) занял второе место с 18,9%. Это самый низкий результат за всю историю для блока.



Третье место получила партия "Зеленые" с 14,8%, на четвертом - Свободная демократическая партия с 11,5%, а "Альтернатива для Германии" (националистическая и право-популистская политсила) стала пятой с 10,3%.