Выборы в Германии: три партии закончили предварительные переговоры и готовы формировать правительство
В Германии лидеры Социал-демократической партии (СДПГ), "Союз-90" / "Зеленые" и Свободной демократической партии (СвДП) готовы начать официальные переговоры о формировании коалиции в новом Бундестаге
Об этом сообщает ЕП .
"Мы убеждены, что можем согласовать амбициозное и жизнеспособное коалиционное соглашение", - говорится в заявлении.
Предварительные переговоры проводятся, чтобы понять, готовы ли партии согласовать позиции при работе в будущем правительстве. После них начинаются коалиционные переговоры. Три партии готовы начать формировать новое правительство.
Партии подготовили документ, обобщающий промежуточные итоги.
По словам кандидата в канцлеры Германии от СДПГ Олафа Шольца, сторонам удалось достичь "очень хорошего результата".
"Зеленые" все еще проведут съезд для утверждения плана, возможно, в выходные дни. СвДП также хочет передать результаты переговоров комитетам партии.
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