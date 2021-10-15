Выборы в Германии: три партии закончили предварительные переговоры и готовы формировать правительство

Об этом сообщает ЕП .

"Мы убеждены, что можем согласовать амбициозное и жизнеспособное коалиционное соглашение", - говорится в заявлении.

Предварительные переговоры проводятся, чтобы понять, готовы ли партии согласовать позиции при работе в будущем правительстве. После них начинаются коалиционные переговоры. Три партии готовы начать формировать новое правительство.

Партии подготовили документ, обобщающий промежуточные итоги.

По словам кандидата в канцлеры Германии от СДПГ Олафа Шольца, сторонам удалось достичь "очень хорошего результата".

"Зеленые" все еще проведут съезд для утверждения плана, возможно, в выходные дни. СвДП также хочет передать результаты переговоров комитетам партии.

Социал-демократическая партия выиграла выборы в немецкий Бундестаг

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина интересует формат коалиции после выборов в Германии.

Кандидат в канцлеры Германии от Социал-демократической партии Олаф Шольц заявил, что блок ХДС / ХСС должен уйти в оппозицию .