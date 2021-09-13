Выборы в Германии: кандидат в канцлеры социал-демократ Шольц выиграл вторые дебаты, - опрос
Кандидат в канцлеры Германии от Социал-демократической партии Германии министр финансов Олаф Шольц выиграл второй раунд предвыборных дебатов
Об этом свидетельствует опрос телезрителей, проведенный исследовательским центром Infratest Dimap по заказу телеканала ARD, передает Интерфакс-Украина .
Около 41% телезрителей признали выступление Шольца наиболее убедительным.
Кандидат от ХДС Армин Лашет получил 27% голосов, представительница "зеленых" Анналена Бербок - 25%.
Зрителям также задавали вопросы о том, кто кажется наиболее компетентным. 49% из них решили, что Шольц, 26% проголосовали за Лашета, 18% проголосовали за Бербок.
Третий, завершающий, раунд дебатов состоится 19 сентября. Выборы - 26 сентября.
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