Выборы в Германии: кандидат в канцлеры социал-демократ Шольц выиграл вторые дебаты, - опрос

Об этом свидетельствует опрос телезрителей, проведенный исследовательским центром Infratest Dimap по заказу телеканала ARD, передает Интерфакс-Украина .

Около 41% телезрителей признали выступление Шольца наиболее убедительным.



Кандидат от ХДС Армин Лашет получил 27% голосов, представительница "зеленых" Анналена Бербок - 25%.

Зрителям также задавали вопросы о том, кто кажется наиболее компетентным. 49% из них решили, что Шольц, 26% проголосовали за Лашета, 18% проголосовали за Бербок.

Третий, завершающий, раунд дебатов состоится 19 сентября. Выборы - 26 сентября.