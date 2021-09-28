Выборы в Германии: две партии проведут переговоры относительно возможного вступления в коалицию
Свободная демократическая партия Германии заявила о "предварительном зондировании" переговоров о сотрудничестве с партией Зеленых
Об этом заявил лидер СвДП Кристиан Линднер, сообщает DW.
По его словам, речь идет о том, чтобы не поставить под угрозу "климат доверия, который надо развивать".
Линднер отметил, что либералы "готовы идти на компромисс, но также имеют свои основные убеждения".
После этого либералы готовы принимать приглашения для дальнейших переговоров от блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ).
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