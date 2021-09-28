Выборы в Германии: две партии проведут переговоры относительно возможного вступления в коалицию

Об этом заявил лидер СвДП Кристиан Линднер, сообщает DW.

По его словам, речь идет о том, чтобы не поставить под угрозу "климат доверия, который надо развивать".



Линднер отметил, что либералы "готовы идти на компромисс, но также имеют свои основные убеждения".



После этого либералы готовы принимать приглашения для дальнейших переговоров от блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Социал-демократическая партия выиграла выборы в немецкий Бундестаг

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украину интересует формат коалиции после выборов в Германии.

Кандидат в канцлеры Германии от Социал-демократической партии Олаф Шольц заявил, что блок ХДС/ХСС должен уйти в оппозицию .