Выборы в Черкасской области: избирком не посчитал голоса, потому что нет кворума

Об этом сообщает Центральная Избирательная Комиссия.



"В настоящее время ОИК не работает - отсутствуют некоторые члены комиссии. Для продолжения заседания не хватает кворума", - написали ЦИК.



Избирком смог подсчитать 92,19% голосов.



В сообщении также отметили, что за уклонение члена комиссии от исполнения обязанностей предусмотрена уголовная ответственность (ст. 157 ч. 5) и призвали выполнять свои обязанности, чтобы процесс подсчета голосов возобновился.

Напомним, в воскресенье, 31 октября, в двух мажоритарных избирательных округах в Херсонской и Черкасской областях прошли внеочередные выборы в Верховную Раду.

В Харькове избрали нового мэра – им стал Игорь Терехов.