Выборы в Черкасской области: избирком не посчитал голоса, потому что нет кворума
Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 197 (Черкасская область) остановила подсчет голосов, потому что на заседание не явились некоторые члены комиссии
Об этом сообщает Центральная Избирательная Комиссия.
"В настоящее время ОИК не работает - отсутствуют некоторые члены комиссии. Для продолжения заседания не хватает кворума", - написали ЦИК.
Избирком смог подсчитать 92,19% голосов.
В сообщении также отметили, что за уклонение члена комиссии от исполнения обязанностей предусмотрена уголовная ответственность (ст. 157 ч. 5) и призвали выполнять свои обязанности, чтобы процесс подсчета голосов возобновился.
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