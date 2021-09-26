Выборы в Бундестаг в Германии: обнародованы результаты экзитпола

Об этом сообщает DW .

Сразу после закрытия избирательных участков в ФРГ, в 18:00 по местному времени, были обнародованы результаты экзитполов на выборах в Бундестаг.

Опрос не смог назвать лидера голосования. На парламентских выборах в ФРГ победу может одержать как консервативный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС), так и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). Обе партии набирают по 25% голосов.

На третьем месте - партия "Союз-90 / Зеленые", набравшая 15% голосов. Правопопулистская партия " Альтернатива для Германии " и Свободная демократическая партия (СвДП) набрали по 11% голосов.

По данным экзитполов социологической службы Infratest dimap в парламент также проходит Левая партия, за которую проголосовали 5% избирателей.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель не выдвигала свою кандидатуру на выборах. Она останется на своем посту, пока не будет избран ее преемник и сформировано новое правительство Германии.