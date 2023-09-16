Да, я понимаю, что в нынешних условиях сложно обеспечить равные условия как для партий (из-за Единого марафона), так и граждан (как военных, так и вынужденных переселенцев). Да и единственный человек, чей рейтинг позволяет сразиться за президентство с Зеленским, до окончания боевых действий гарантированно не согласится баллотироваться. И закон не предусматривает проведение выборов во время военного положения.

И все же закон изменить можно. В любом случае, конституционная норма о праве народа регулярно избирать свою власть является основой основ демократии. Поэтому следует согласовать м нынешними условиями все нормы, мешающие проведению пусть не идеальных, но хоть более или менее равных, свободных и всеобщих выборов.

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А теперь по поводу опасений многих (я до недавнего времени был среди них), что эти выборы позволят власти слишком много фальсификаций, в то же время давая ей индульгенцию еще на 5 лет. Во-первых, имеем тот случай, когда хуже точно не будет, потому что хуже нынешней монокоалиции быть просто не может. Более того, социология однозначно доказывает, что в следующем парламенте никакого "моно" не будет, а любая коалиция из партий, которые могут преодолеть барьер, будет лучше. То есть появится коалиционное правительство, а это в любом случае ограничит всесильность ОПы — даже если кроме парламентских пройдут и президентские выборы, и Зеленский на них победит.

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Что же касается "цементирования" и моих опасений, что после войны дилетантам и ворам, которые сейчас возглавляют страну, не дадут денег и мы останемся в руинах (а если и дадут, то это ничем не поможет), то я больше за это не переживаю. После окончания войны вчерашние военные (и мы с ними) очень легко добьются новых выборов. И это не инфантильно-идеалистические надежды на "ребята придут — порядок наведут", а элементарное понимание, что выигравшие войну (а они ее уже выиграли anyway) люди захотят свою часть политического пирога. И никто им в этом не помешает.

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Об авторе. Карл Волох, политаналитик, блогер.

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