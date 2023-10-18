Выборы спикера палаты представителей США: антиукраинский кандидат во второй раз не набрал нужное количество голосов
В среду, 18 октября, конгрессмен Джим Джордан повторно не набрал нужное количество голосов во время голосования за нового спикера палаты представителей США
Об этом сообщает "Европейская правда".
Второе голосование за спикера палаты представителей США продемонстрировало, что противник помощи Украине ультраправый Джим Джордан теряет поддержку среди однопартийцев.
За Джордана отдали голоса 199 республиканцев – это на одного меньше, чем накануне: Верн Бьюкенен поддержал кандидатуру другого однопартийца, Брайана Дональдса. Интересно, что он стал единственным, кто отдал голос за Дональдса.
Выдвиженец от Демократической партии Хаким Джеффрис набрал 212 голосов. Однако этого недостаточно. Любой кандидат на должность спикера палаты представителей США должен получить поддержку минимум 217 конгрессменов.
Хотя у республиканцев и есть нужное большинство (221 мандат), но они не могут прийти к единодушному согласию относительно кандидата.
- 30 сентября спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил , что деньги на помощь Украине должны быть исключены из законопроекта о дополнительных расходах, чтобы предотвратить шатдаун. В конце концов так его и проголосовали.
- 4 октября палата представителей отправила в отставку Кевина Маккарти с должности спикера нижней палаты конгресса США.
- 11 октября кандидатом на должность спикера палаты представителей США от республиканской партии стал Стив Скализ. По итогам тайного голосования 113 голосов отдали за Стива Скализа и 99 – за Джима Джордана. 13 октября он внезапно отказался от своей кандидатуры из-за разногласий с однопартийцами.
- Члены Республиканской партии США избрали конгрессмена Джима Джордана кандидатом на должность спикера палаты представителей.
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