Выборы спикера палаты представителей США: антиукраинский кандидат во второй раз не набрал нужное количество голосов

Об этом сообщает "Европейская правда".

Второе голосование за спикера палаты представителей США продемонстрировало, что противник помощи Украине ультраправый Джим Джордан теряет поддержку среди однопартийцев.

За Джордана отдали голоса 199 республиканцев – это на одного меньше, чем накануне: Верн Бьюкенен поддержал кандидатуру другого однопартийца, Брайана Дональдса. Интересно, что он стал единственным, кто отдал голос за Дональдса.

Выдвиженец от Демократической партии Хаким Джеффрис набрал 212 голосов. Однако этого недостаточно. Любой кандидат на должность спикера палаты представителей США должен получить поддержку минимум 217 конгрессменов.

Хотя у республиканцев и есть нужное большинство (221 мандат), но они не могут прийти к единодушному согласию относительно кандидата.