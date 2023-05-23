Выборы президента США: еще одним конкурентом Трампа стал Тим Скотт
Сенатор-республиканец Тим Скотт официально объявил о своем участии в президентских выборах в США
Об этом он заявил в понедельник, выступая в своем домашнем штате, Южной Каролине, передает CNN.
"Я кандидат, которого больше всего боятся ультралевые (крыло в Демократической партии, - ред.)", - подчеркнул сенатор в своей речи.
Тим Скотт является известнейшим темнокожим политиком в Республиканской партии. Еще в 2010 году он стал первым темнокожим республиканцем, избранным в Палату представителей США от Южной Каролины за более чем столетие. Спустя много лет Скотт попал в Сенат, что также стало первым случаем в истории, когда от этого южного штата был избран чернокожий сенатор.
Накануне экспрезидент США Дональд Трамп, считающийся одним из фаворитов среди республиканских кандидатов на выборах, поздравил сообщения о том, что Тим Скотт может официально войти в президентскую гонку. Считается, что Скотт может отобрать существенную поддержку избирателей у другого кандидата – Рона ДеСантиса, считающегося самым большим конкурентом Трампа.
Ожидается, что в течение следующих недель сенатор Скотт совершит туры по Айовой, Нью-Гэмпширои и Южной Каролине.
Отметим, президентская гонка в США - 2024 уже продолжается. Сейчас кандидаты от Демократической и Республиканской партии официально объявляют о своем участии. По процедуре каждая партия должна провести так называемые праймериз, чтобы выбрать по единому кандидату среди своих претендентов, которые затем продолжат борьбу за пост президента США.
- Напомним, 23 марта главный конкурент Трампа на кандидатство в президенты США Десантис назвал Путина военным преступником.
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