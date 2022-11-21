Выборы президента Казахстана: по данным экзитпола, побеждает Токаев
По данным трех экзит-поллов, действующий президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев снова побеждает на внеочередных президентских выборах с абсолютным большинством голосов
Об этом сообщает казахская служба "Радио Свободы".
По данным экзитпола, на президентских выборах в Казахстане лидирует действующий глава государства Касим-Жомарт Токаев с более чем 82% голосов. При этом уточняется, что по данным первого экзит-полла от международного института региональных исследований "Открытое общество" Токаев набрал 82,45% голосов. В то же время, по данным Института Общественной политики руководящей партии "Аманат", действующий президент набрал 85,42% голосов.
Третий экзит-пол, от института комплексных социальных исследований "СОЦИС-А", заявляет, что у Токаева 82% и 4,2% - графа "против всех". По предварительным данным, всего проголосовали 69,43 процента от общего количества граждан Казахстана, включенных в списки.
При этом на нарушение выборного процесса жаловались независимые наблюдатели. Кроме того, выборы президента в Казахстане проходили на фоне задержаний активистов, проводивших акции протеста против голосования, считая его несправедливым.
Как сообщает информационно-аналитический портал Orda Kazakhstan, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев уже поздравил Токаева с "убедительной победой на выборах".
"Эта победа свидетельствует о Вашем высоком авторитете, как главе государства, и является бесспорным доказательством веры народа в Ваши масштабные реформы и новые инициативы, а также признание стойкости, решительности и мудрости, которую Вы обнаружили, когда на кону была независимость нашего государства", - заявил Назарбаев.
- 11 ноября Токаев заявил , что Казахстан "поддерживает территориальную целостность всех государств и считает необходимым строго соблюдать Устав ООН". Анализируя заявления Токаева, обозреватели отмечают, что Астана пытается поддерживать баланс между Западом, Россией, Китаем и другими крупными игроками, представляющими интересы в центральноазиатском регионе.
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