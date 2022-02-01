Выборы президента и Рады: рейтинг Порошенко вырос, Зеленского - уменьшился, "ЕС" опередила "Слугу народа"

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, передает Еспресо.TV.



Так, если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов в первом туре получили бы Владимир Зеленский (17,4% всех опрошенных) и Петр Порошенко (16,2%).



По сравнению с октябрем 2021 года статистически значимо выросли рейтинги Петра Порошенко (с 12,7% до 16,2% всех опрошенных) и Юлии Тимошенко (с 5,0% до 6,9%), а также снизился рейтинг В. Гройсмана (с 4,1% до 2,1%).



Если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду Украины, наибольшую поддержку избирателей получила бы партия "Европейская солидарность" (за нее готовы отдать свой голос 17,5% всех опрошенных или 25,2% тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором).



Второй результат показала бы политическая партия "Слуга народа" (12,8% и 18,4% соответственно). За ВО "Батькивщина" готовы проголосовать 8,7% всех респондентов или 12,6% тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором, за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 6,3% и 9,0 % соответственно, соответственно, за партию "Разумная политика" - 6,0% и 8,7%, за партию "Наши" - 3,7% и 5,3%, партию "Сила и честь" - 3,4% и 4, 8%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,3 и 3,2%.



За каждую из других политических сил - меньше 2% всех опрошенных и менее 3% тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором.



По сравнению с октябрем 2021 года статистически значимо вырос рейтинг "Европейской солидарности" (с 12,4% до 17,5% всех опрошенных) и снизился рейтинг "Украинской стратегии Гройсмана" (с 4,6% до 2,3%).



Чаще всего респонденты считают, что главной и реальной оппозицией к нынешней власти является партия "Европейская Солидарность" (такого мнения придерживаются 33,1% опрошенных). 19,0% опрошенных главной и реальной оппозицией к нынешней власти считают партию "Оппозиционная платформа - За жизнь", 11,3% - ВО "Батькивщина".

Напомним, в 2021 году 45% опрошенных назвали Зеленского "разочарованием года", а в 2020-м 28% считали его "неудачником года".

По данным опроса Центра Разумкова, 62,5% граждан не поддерживают идею, чтобы Владимир Зеленский баллотировался на свой второй президентский срок на выборах в 2024 году.

По результатам исследования социологической службы Центра Разумкова, проведенного с 11 по 17 ноября, поддержка партии "Европейская Солидарность" и ее лидера Петр Порошенко в ноябре 2021 года возросла.