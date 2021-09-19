Выборы по-путинские в Госдуму РФ. Российские дипломаты открыли участки в Украине

Об этом информирует Еспресо.TV .



"В посольстве России в Киеве и генеральных консульствах во Львове, Одессе и Харькове были открыты избирательные участки для выборов депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации", - говорится в сообщении посольства РФ в Украине.



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Украинское государство, напомним, не признает эти так называемые выборы, так как они проводятся на оккупированных РФ суверенных украинских территориях Крыма, Донетчины, Луганщины.

Недовольные нынешним избирательным поцесив и в самой России, ведь к ним не в пущено реальную, а не "ручную" оппозицию, а деятельность многих популярных медиа ограничено или прекращено под видом противодействия "иностранным агентам".