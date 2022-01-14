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Выборы нового лидера Европарламента состоятся 18 января

14 января, 2022 пятница
15:06
Мир Европарламент

На пленарной сессии Европейского парламента 18 января состоятся выборы нового главы законодательной ассамблеи ЕС

Об этом сообщает сайт Европарламента.

"На этой сессии во вторник будет избран глава Европейского парламента на следующие два с половиной года", - сказала пресс-секретарь Дельфин Коляр.на брифинге в Брюсселе.

"Кандидаты на должность главы могут быть представлены либо политической фракцией, либо группой депутатов, представляющих 20-ю часть состава парламента, то есть 36 депутатов", - напомнила Коляр.

Она отметила, что кандидатуры для участия в первом туре выборов должны быть предложены до 17:00 по местному времени (19:00 по Киеву) в понедельник, 17 января. Список кандидатов будет объявлен в тот же день вечером. Кандидаты будут выступать во вторник в 9:00 по местному времени с короткими программными заявлениями.

Пресс-секретарь изложила процедуру выборов, которая в зависимости от результатов голосования может состояться в три-четыре тура. Голосование в первом туре начнется во вторник в 9:30 по местному времени. Главу Европарламента выбирают на 2,5 года.

Известно, что избранный глава выступит с речью перед парламентариями.

Кроме того, сообщается, что похороны предыдущего главы ЕН Давида Сассоли, скончавшегося 11 января, пройдут в пятницу в Риме. Его мандат подходил к концу. Он возглавлял должность главы Европарламента с 3 июля 2019 года.

Церемония памяти Сассоли состоится в Европейском парламенте в Страсбурге в понедельник, 17 января, во время открытия пленарной сессии.

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