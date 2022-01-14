Выборы нового лидера Европарламента состоятся 18 января

Об этом сообщает сайт Европарламента.



"На этой сессии во вторник будет избран глава Европейского парламента на следующие два с половиной года", - сказала пресс-секретарь Дельфин Коляр.на брифинге в Брюсселе.



"Кандидаты на должность главы могут быть представлены либо политической фракцией, либо группой депутатов, представляющих 20-ю часть состава парламента, то есть 36 депутатов", - напомнила Коляр.



Она отметила, что кандидатуры для участия в первом туре выборов должны быть предложены до 17:00 по местному времени (19:00 по Киеву) в понедельник, 17 января. Список кандидатов будет объявлен в тот же день вечером. Кандидаты будут выступать во вторник в 9:00 по местному времени с короткими программными заявлениями.



Пресс-секретарь изложила процедуру выборов, которая в зависимости от результатов голосования может состояться в три-четыре тура. Голосование в первом туре начнется во вторник в 9:30 по местному времени. Главу Европарламента выбирают на 2,5 года.



Известно, что избранный глава выступит с речью перед парламентариями.



Кроме того, сообщается, что похороны предыдущего главы ЕН Давида Сассоли, скончавшегося 11 января, пройдут в пятницу в Риме. Его мандат подходил к концу. Он возглавлял должность главы Европарламента с 3 июля 2019 года.



Церемония памяти Сассоли состоится в Европейском парламенте в Страсбурге в понедельник, 17 января, во время открытия пленарной сессии.

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