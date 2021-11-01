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Выборы народных депутатов и мэра в Харькове: в Нацполицию поступило 129 обращений
Правоохранители за день выборов 31 октября зафиксировали 129 сообщений о избирательном процессе
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
Сообщения были и из областей, в которых не происходили выборы. Обращения касались:
- незаконной агитации – 36;
- невыполнение решения избирательной комиссии – семь;
- фотографирование бюллетеня или избирательной документации – шесть;
- возможного подкупа избирателей – пять;
- незаконного уничтожения избирательной документации – пять;
- нарушение права на пользование помещениями во время избирательной кампании – четыре;
- нарушение порядка ведения реестров избирателей или избирательных комиссий или списков;
- избирателей – четыре;
- фальсификации избирательных документов или ее попытка – четыре;
- незаконного использования избирательного бюллетеня (попытка или вынесение избирательного; бюллетеня) – один.
Было зафиксировано четыре уголовных производства и составлено три административных протокола. Два производства касались препятствования осуществлению избирательного права в Харьковской области. Другие два – предоставление ложных сведений органу ведения Государственного реестра избирателей или фальсификации избирательных документов в Харьковской и Черкасской областях.
- Промежуточные выборы народных депутатов прошли в Херсонской и Черкасской областях. В Харькове досрочно выбирали мэра.
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