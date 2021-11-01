Выборы народных депутатов и мэра в Харькове: в Нацполицию поступило 129 обращений

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.



Сообщения были и из областей, в которых не происходили выборы. Обращения касались:

незаконной агитации – 36;

невыполнение решения избирательной комиссии – семь;

фотографирование бюллетеня или избирательной документации – шесть;

возможного подкупа избирателей – пять;

незаконного уничтожения избирательной документации – пять;

нарушение права на пользование помещениями во время избирательной кампании – четыре;

нарушение порядка ведения реестров избирателей или избирательных комиссий или списков;

избирателей – четыре;

фальсификации избирательных документов или ее попытка – четыре;

незаконного использования избирательного бюллетеня (попытка или вынесение избирательного; бюллетеня) – один.

Промежуточные выборы народных депутатов прошли в Херсонской и Черкасской областях. В Харькове досрочно выбирали мэра.

Наибольшее количество нарушений зафиксировано в таких областях: Харьковской – 59, Черкасской – 25, Львовской – 10.Было зафиксировано четыре уголовных производства и составлено три административных протокола. Два производства касались препятствования осуществлению избирательного права в Харьковской области. Другие два – предоставление ложных сведений органу ведения Государственного реестра избирателей или фальсификации избирательных документов в Харьковской и Черкасской областях.