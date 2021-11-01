Выборы мэра Харькова: вероятен второй тур, - "Опора"

Об этом сообщает ОО "Опора".



Согласно данным общественной организации "Опора" Игорь Терехов получил 50,06% голосов, а за Михаила Добкина проголосовало 28,21% избирателей. Погрешность составляет ±1,1%.



Третье место занял кандидат от "Европейской солидарности" с результатом 5,6% голосов.



"Опора" не опрашивала избирателей, за кого они голосовали, а использовала протоколы с избирательных участков.



Согласно пункту 4 статьи 2 Закона Украины "О местных выборах" в городах, где численность населения превышает 90 тысяч жителей, чтобы быть избранными, нужно иметь больше 50% голосов. Если в первом туре ни за одного кандидата не отдадут столько голосов, то проходит второй тур между двумя лидерами первого.

Экзитполы, проведенные 31 октября на выборах мэра Харькова, свидетельствовали о победе Игоря Терехова.