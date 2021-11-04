Выборы мэра Харькова: ОПОРА нашла разногласия в пользу Терехова еще на 30 участках
Общественная организация ОПОРА нашла разногласия в пользу Игоря Терехова еще на 30 участках в Холодногорском районе Харькова
Об этом в комментарии "Укринформу" заявил координатор Гражданской сети ОПОРА в Харьковской области Николай Зинченко.
“В данных 30 из 40 участков Холодногорского района количество голосов за кандидата Игоря Терехова в протоколе об итогах голосования оказалось больше занесенных ранее данных, полученных наблюдателями ОПОРЫ. Общее расхождение составило 248 голосов в пользу Терехова”, - отметил он.
Зинченко добавил, что на нескольких участках также были обнаружены протоколы с отметкой "Уточненный". ОПОРА установила, что новые протоколы по подсчету на этих избирательных участках не составлялись и уточнения не осуществлялись.
Всего есть подозрения о разногласиях более 600 голосов на участках в 3 районах Харькова: Холодногорском, Новобаварском и Основянском.
ОПОРА обратится по поводу новых фальсификаций в полицию.
- Напомним, выборы городского головы Харькова состоялись 31 октября 2021 года, в связи со смертью Геннадия Кернеса в декабре 2020 года. Победу одержал действующий и. о. городского головы Игорь Терехов. Он набрал 50,66% голосов избирателей (146240) по данным избирательной комиссии.
- ОПОРА выявила сфальсифицированные протоколы подсчета голосов на девяти участках в Новобаварском районе города Харькова в пользу Терехова.
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