Выборы мэра Харькова: нардеп Устинова заявила, что инициирует создание ВСК для расследования фальсификаций

Об этом Устинова заявила на заседании Верховной Рады, передает Украинская правда.



"Мы будем инициировать создание Временной следственной комиссии, которая будет расследовать, происходили ли нарушения и фальсификации во время выборов городского головы в Харькове", - сказала Устинова.



Нардеп напомнила о сообщениях гражданской сети ОПОРА о многочисленных нарушениях на выборах, которые, по данным активистов, происходили в пользу победителя выборов Игоря Терехова.



"Мы слышали об огромных нарушениях, которые были зафиксированы сетью ОПОРА. И, честно говоря, мне сейчас грустно смотреть, что мы сейчас возвращаемся в 2004 год, в "киваловщину" (фальсификации на выборах президента в 2004 году во время руководства Центризбиркомом Сергея Кивалова, - ред.). О том, что сейчас, когда сеть ОПОРА, когда все международные наблюдатели выходят и говорят о вопиющих нарушениях, о том, что выборы были сфальсифицированы", - сказала Устинова.



При этом нардеп обвинила партию "Голос", от которой прошла в Раду, в причастности к нарушениям.



"К сожалению, представители партии, которую я когда-то представляла, тоже к этому присоединились. Я считаю, что парламент сейчас должен занять ту позицию, которая должна сохранить демократию и честные, прозрачные выборы в этой стране", - сказала Устинова.

Напомним, выборы городского головы Харькова состоялись 31 октября 2021 года в связи со смертью Геннадия Кернеса в декабре 2020 года. Победу одержал и. о. городского головы Игорь Терехов. Он набрал 50,66% голосов избирателей (146 240) по данным избирательной комиссии.

ОПОРА выявила сфальсифицированные протоколы подсчета голосов на девяти участках в Новобаварском районе города Харькова в пользу Терехова. 4 ноября ОПОРА нашла разногласия в пользу Терехова еще на 30 участках.

Харьковская ТИК зарегистрировала Терехова городским головой.

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