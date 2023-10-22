Но я не юрист, всего не знаю, и понимаю, что при необходимости какую-нибудь юридическую лазейку всегда можно найти. Тем более, на это недавно очень прозрачно намекал президент.

Мое мнение — проводить выборы во время войны невозможно и не нужно. И оно не связано с моими личными политическими симпатиями или антипатиями. И вот почему.

Заметила, что на необходимости выборов настаивают, в частности, противники нынешней власти. Они надеются ее переизбрать. Но это в ближайшее время вряд ли произойдет. Ибо единственный человек, который может сейчас по популярности конкурировать с Зеленским — это Залужный. Я не верю, что к концу войны он покинет свои обязанности главнокомандующего и выставит свою кандидатуру на президентские выборы. После победы – возможно, но не сейчас.

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Главная причина, почему я против выборов – они будут заведомо нелегитимными. Ибо:

не будут голосовать оккупированные территории, фронт, ближайшие прифронтовые города и села, а это до фига людей;

очень тяжело будет проводить агитацию, потому что оппозиция де-факто лишена доступа к ТВ, а массовые собрания – это опасность для людей;

в день выборов враги непременно сорвут голосование непрерывными воздушными тревогами, во время которых люди вынуждены будут покидать участки (это обязательное требование);

не приедут (вернее, приедет мало) международные наблюдатели, которые могут засвидетельствовать отсутствие нарушений;

беженцы за границей преимущественно не пойдут голосовать, потому что участков будет мало и они не будут близки, и большинству беженцев вообще сейчас не до того;

(главное) Выборы окончательно расколют общество, потому что кто бы на них ни победил, его оппоненты этого не признают. И будут основания, ведь выборы де-факто нечестные!

Впрочем, я думаю, что весной выборы все-таки пройдут. И после них новоизбранный (или переизбранный) президент проведет массовую мобилизацию, единственная альтернатива которой – капитуляция Украины.

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Так что кандидаты на службу — у вас, вероятно, есть время до весны. На то, чтобы нелегально убежать за границу или накопать себе тайников, куда вам женщины под покровом ночи будут украдкой приносить еду. Это если вы жалкие трусы. А если нормальные мужчины, граждане своей страны — на то, чтобы подготовиться, хотя бы курсы такмеда пройти — и найти себе нормальное место службы.

ТЦК, ВЛК и другие инстанции тоже имеют немного времени, чтобы навести порядок, создать единый реестр военнообязанных, прекратить отправлять крутых айтишников в пехоту, а потерявших конечности людей обратно на боевые должности.

Если новобранец имеет отношение к в/ч А0001, учебные центры не должны пытаться отправить его в в/ч А0002.

Планы перемещений должны проходить все инстанции хотя бы через два месяца, а не за полгода-год. Понимаю — звучит, как утопия, но...

В военных инстанциях должны воцариться два принципа: целесообразность + уважение к людям.

Уклоняющие должны быть выловлены и мобилизованы.

Иначе нам всем будет очень плохо.

И не говорите потом, что вас не предупреждали.

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Об авторе. Елена Белозерская, офицер ВСУ, волонтер, блоггер

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