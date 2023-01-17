Год 2023. Украина. Шок от первых бомбовых ударов уже прошел, несмотря на новые и новые авиаудары и прилеты дронов.

Боль из травмирующе-парализующего через определенный момент невероятного подъема, мобилизации и короткий период самоуничтожающей ярости, превратилась во вселенское ожидание новой великой, со времен гитлеровского нашествия, победы.

И если у некоторых даже после Ирпеня, Мариуполя, Харькова, Бучи оставались какие-то сомнения относительно намерений путинской России в этой военной авантюре, то все иллюзии завершились после откровенного признания Кремлем, на уровне пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, и фактического ретранслятора мнений, атак на энергетическую систему Украины с целью принудить официальный Киев к замораживанию активных боевых действий, чтобы получить право на утверждение на захваченных территориях и перегруппировку войск для нового нападения.

Украина выстояла. Блицкриг Путина провалился. И он вынужден был не только объявить мобилизацию, произошедшую впервые для России со времен Второй мировой войны, но и ключевым фокусом своей пропаганды сделать новую священную войну, где смерть за государство всячески освящается и готовится новая основа для тотальной, как минимум 500-тысячной мобилизации.

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И скоро это все не кончится. Украина свою позицию через заявления Ермака, руководителя президентской администрации Зеленского, выйти на границы 1991 уже выразила. И это минимум. Кремль в свою очередь активно анонсирует новое масштабное наступление на Киев.

На наших глазах рождается не только новое государство, но новая политическая нация. Новая украинская нация. И это достаточно болезненный путь, ведь для того, чтобы воспользоваться историческим шансом, нужно активно и достаточно стремительно повзрослеть.

Впервые в истории современного осознанного мира украинское стало реально модным.

Обложка года TIME, где Зеленский вместе с украинским духом стали победителем года.

Количество зарегистрировавшихся людей, чтобы выучить украинский на онлайн-платформах, достигает почти четырех миллионов.

Передовицы, программы, новости, ток-шоу, репортажи всех ведущих мировых медиа о войне в Украине, о волонтерах и переселенцах из Украины, с большими интервью и президента Зеленского, и Главнокомандующего ВСУ генерала Залужного, руководителя украинского МИД Кулебы, и главы минобороны Резникова.

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Украина сегодня находится в центре всего цивилизованного мира. И при этом окно возможностей ограничено. И пока есть время.

‌Для каждого, кто сегодня вместе с Украиной в этой войне, тем более самим украинцам, важно сделать для себя ключевой выбор: эффективность или справедливость.

Справедливость – это тот мотив, который хорошо использовать для патетики, для выступлений, для мобилизации мнений. И при этом очень плохой мотив для построения и реализации эффективной победной стратегии. В каком-то смысле выбор "эффективности или справедливости" - это почти такой же выбор между любовью и местью. Но первый выбор — он гораздо более красноречив.

Справедливость – это тот мотив, который хорошо использовать для патетики, для выступлений, для мобилизации мнений. И при этом очень плохой мотив для построения и реализации эффективной победной стратегии. В каком-то смысле выбор "эффективности или справедливости" - это почти такой же выбор между любовью и местью. Но первый выбор — он гораздо более красноречив.

Справедливо, что оставшиеся в России россияне не выходят на массовые протесты?!

Справедливо, что есть те граждане России, которые выехали после 24 февраля 2022 г. и не помогают ВСУ?!

Справедливо, что откровенно поддерживающий Путина Орбан все еще остается премьер-министром и национальным лидером Венгрии, граничащей с Украиной и входящей в ЕС?!

Нет. Нет. Нет. И еще многое в этой войне несправедливо.

Как и вообще справедливо ли, что есть страна, угрожающая миру атомной бомбой?!

Как положительно влияет на конечный результат осознания своей справедливости. Историческая реальность доказывает – никак.

И от наших эмоций ничего не изменится. Как вилка никогда не станет ложкой, есть вещи, которые невозможно изменить.

Россия будет главным украинским соседом, какие бы трансформации с ней не происходили. И у России, и у россиян есть ресурсы, которые либо будут спрятаны, либо направлены на поддержку российской экономики и российских военных, либо украинской экономики и украинских военных, как в целом в Европе и мире

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Россия будет главным украинским соседом, какие бы трансформации с ней не происходили. И у России, и у россиян есть ресурсы, которые либо будут спрятаны, либо направлены на поддержку российской экономики и российских военных, либо украинской экономики и украинских военных, как в целом в Европе и мире.

Поэтому, если взвешивать мою ярость на россиян, которые позволили Путину сначала цинично захватить Крым, развязать войну на Востоке Украины, начиная с 2014 года, а затем с 24 февраля 2022 года, начать войну на уничтожение моей страны или любовь к каждому из тех, кто защищает мою Украину и жизнь каждого из них, я выбираю любовь.

Для меня как для украинца очевидно, что количество россиян, кого удастся охватить новой массовой волной мобилизации, зависит от поддержки их обществом, тем обществом, которое по факту "благословит их насмерть". И значит каждый, кто словом делом или даже сомнением может противодействовать этой военной авантюре и ускорять конец путинского режима, — мой союзник, несмотря на то, что он делал, и чем занимался до 24 февраля 2022 года, или до того, как перешел на сторону света и всего прогрессивного мира.

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И потому для меня нет никаких хороших или плохих русских. А есть только рашисты, те, кто словом, делом, ресурсом поддерживает военную авантюру Путина, и это не зависит от того, откуда они родом и на каком языке говорят. Антирашисты — все, кто противодействует этому режиму и его военной авантюре, и ускоряют его конец и все, кто еще не определился.

И при этом антирашистам нельзя уменьшать санкции до ликвидации путинского режима, чтобы не создавать прецедент.

А для рашистов их нужно поднимать до максимума.

А всех, кто не определился, нужно склонить на свою сторону, где весь мир.

И для этого нужно сделать все возможное и невозможное, ведь именно из-за поддержки большего количества россиян Путин все еще удерживает власть в России.

Ментальный, идеологический фронт в настоящее время не менее важен, чем военный. И нужно сделать все, чтобы разрушить уверенность в своих силах рашистов, поддержать сопротивление и веру в себя антирашистов, и вдохновить тех, кто не определился.

Поэтому ментальный, идеологический фронт в настоящее время не менее важен, чем военный. И нужно сделать все, чтобы разрушить уверенность в своих силах рашистов, поддержать сопротивление и веру в себя антирашистов, и вдохновить тех, кто не определился, приобщиться к борьбе против путинского режима для его уничтожения.

И мне сегодня менее важно, что и как будет с Россией после войны. Более важно, чтобы в России без Путина больше никогда не было ни желания, ни возможностей, ни ресурсов угрожать моей Украине.

Верю, что 2023 год станет для Украины годом победы. И ускорить ее может именно принцип разделять и властвовать.

Где разделять нужно всех, кто поддерживает путинский режим, а объединять всех, кто словом, делом и даже намерением приближает конец путинского режима и нашу победу.

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Об авторе. Алексей Биловол, политический эксперт

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