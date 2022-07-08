Об этом заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

Он повторил версию Кремля о том, что Россия не захватывает, а, наоборот, освобождает Украину, предотвращая насилие в регионе.

"Мы собираемся "освободить" весь Донбасс. Сложно спрогнозировать вывод наших войск с юга Украины, потому что мы научены опытом, что после отвода начинаются провокации, людей расстреливают и прочее", – цитирует дипломата Reuters.

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Возможную эскалацию конфликта Келин связывает с поставками в Украину западного оружия. "Возможна ли эскалация? Конечно. Если поток оружия будет организован таким образом, что это поставит под угрозу наше стратегическое положение, нашу оборону, нам придется принять против этого серьезные меры".

7 июля Путин заявил, что если Запад хочет победить нас на поле боя, пусть попробует и приравнял в статусе террористов "ЛДНР" с российскими военнослужащими.

7 июля французский европарламентарий озвучил стратегическую цель войны в Украине: поражение России.

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